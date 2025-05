Diese Vollkorn-Quiche macht satt, glücklich und schmeckt einfach herrlich

Die Quiche gehört zu den Klassikern der französischen Landküche. Sie ist ein einfach, ehrliches und bodenständiges Gericht, das kinderleicht nachgemacht und doch auch unglaublich vielfältig ist. Über die Jahre haben sich zahlreiche neue Varianten der würzigen Speise entwickelt, wie zum Beispiel diese herzhafte Vollkorn-Quiche.

Vollkorn-Quiche mit würzigen Zutaten

Ursprünglich kommt die Quiche aus dem Osten Frankreichs. Daher stammt auch der Name der Quiche Lorraine, da sie aus Lothringen stammt. Und auch der Name Quiche lässt sich ganz leicht erklären. Er stammt vom lothringischen Wort „Kichel“ oder „Kuechel“, was, wie du dir vielleicht schon denken kannst, „Kuchen“ bedeutet.

Die traditionelle Quiche Lorraine wird heute mit Crème Fraîche, Eiern und Speck in Verbindung gebracht. Ein Rezept von 1901 aus Le Figaro beschreibt sie dabei noch viel simpler. Demnach brauchte eine Quiche Lorraine nur Eier, Crème Fraîche und Salz. Zwischen allen Variationen, die es mittlerweile gibt, verbindet die Quiche bis heute eines: ein herzhafter Mürbeteig-Boden und eine Eier-Sahne- oder Eier-Milch-Füllung, die im Ofen stockt und ihr so ihre unverwechselbare Textur verleiht.

Die hier verwendete Variante mit Vollkornmehl bringt eine herzhafte, leicht nussige Note mit hinein, die herrlich gut mit der Füllung harmoniert. Frischer Spinat, aromatischer Knoblauch, leicht süße Zwiebeln und salziger Feta liefern eine köstliche Balance aus Würze und Frische.

Die Kichererbsen, gerösteten Sonnenblumenkerne und fruchtigen Cocktailtomaten runden das Gesamtpaket ideal ab und sorgen nicht nur für einen ausgewogenen Geschmack, sondern auch für eine schön anzusehende Optik. Wenn du die Vollkorn-Quiche rein pflanzlich zubereiten möchtest, dann greif zu veganer Butter, einem Ei-Ersatz auf Basis von Kichererbsenmehl oder Seidentofu und nutze pflanzliche Milch. Guten Appetit!

Vollkorn-Quiche Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Ruhezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. Portionen 4 Kochutensilien z.B. online diese 🛒 1 Quiche-Form Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 200 g Weizen-Vollkornmehl

1 Ei Größe M

30 g neutrales Pflanzenöl

50 g Butter

1/2 TL Salz Für die Füllung 350 g frischer Spinat

1 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

4 EL Sonnenblumenkerne

1 EL neutrales Pflanzenöl

200 g Cocktailtomaten

100 g Kichererbsen aus der Dose

100 g Feta

3 Eier Größe M

100 ml Milch

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/2 TL Muskat gerieben Zubereitung Vermenge für den Teig Mehl, Ei, Öl, Butter und Salz miteinander. Knete alles ordentlich durch und lass ihn für 30 Minuten im Kühlschrank ruhen.

Wasche währenddessen den Spinat und schleuder ihn trocken. Schäle Zwiebel und Knoblauchzehen und würfle beides fein.

Röste die Sonnenblumenkerne in einer heißen Pfanne ohne Öl an, bis sie goldbraun sind.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und brate Zwiebelwürfel und Knoblauch darin an. Gib den Spinat dazu und gare ihn mit, bis er eingefallen ist.

Wasche und halbiere die Cocktailtomaten, lass die Kichererbsen abtropfen und zerbösel den Feta in eine Schüssel.

Verquirle die Eier mit der Milch und würze die Mischung mit einer Prise Salz, Pfeffer und dem Muskat.

Hole den Teig aus dem Kühlschrank und kleide eine Quicheform damit aus. Drücke den Rand etwas nach oben und stich den Boden mit einer Gabel ein paar Mal ein.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Verteile die Spinatmischung auf dem Boden. Gib die Kichererbsen und den Feta darüber.

Verteile die Sonnenblumenkerne gleichmäßig auf der Mischung und gieße die Ei-Milch-Masse darüber.

Drücke die Tomatenhälften leicht in die Füllung.

Backe die Quiche für etwa 60 Minuten fertig, bis die Oberfläche gleichmäßig goldbraun gefärbt ist.

