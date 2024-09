Nach Waffel-Burgern mit knusprigem Hähnchen leckt man sich die Finger

Für einen guten Burger muss man nicht immer in ein Restaurant gehen. Die Fastfood-Klassiker lassen sich auch zu Hause bauen. Zwar geht es nicht ganz so schnell, aber für Leckereien wie unseren Waffel-Burger nimmt man gern etwas mehr Zeit in Kauf. Denn das Ergebnis ist unfassbar köstlich.

Rezept für Waffel-Burger mit Hähnchen

Ein klassischer Burger wird zwischen zwei fluffigen Brötchen belegt. Wir haben aber Lust auf etwas Neues und typisch Leckerschmecker lassen wir uns deshalb heute üppige Waffel-Burger schmecken. Und die machen wir komplett selbst: Wir backen die Waffeln, wir marinieren, panieren und braten auch das Fleisch. Das macht zwar etwas mehr Arbeit, aber der Aufwand lohnt sich, was du spätestens merkst, wenn du den ersten Bissen nimmst.

Keine Bange: Sind beispielsweise noch Waffeln vom Nachmittagsschmaus übrig, kannst du diese für deine Waffel-Burger verwenden und musst nicht extra neue backen. Toaste sie im Ofen oder röste sie kurz in einer Pfanne an, damit sie nicht zu labberig sind. Und noch ein Tipp: Starte mit dem Fleisch schon etwas früher, denn es sollte mindestens eine bis zwei Stunden marinieren. Du kannst es beispielsweise bereits am Vorabend oder in der Früh vorbereiten und zum Mittag- oder Abendessen, wenn es die Burger geben soll, weiter verarbeiten.

Die übrigen Zutaten für die Waffel-Burger kannst du frei wählen. Wir haben uns für eine simple Burgersoße entschieden, die wir aus Salatmayonnaise, Ketchup und Senf anrühren. Außerdem haben wir Lust auf knackigen Salat, rote Zwiebeln, Gewürzgurken und fruchtige Tomaten. Wie dein Burger am Ende aussieht und schmecken soll, kannst du aber selbst entscheiden.

Wir bauen noch mehr kreative Burger und starten mit einem Leberkäse-Burger mit karamellisierten Zwiebeln. Am nächsten Morgen gibt’s diesen Frühstücksburger mit Rührei und Avocado, und auch diesen Hot-Dog-Burger wollen wir uns nicht entgehen lassen. Isst du mit?