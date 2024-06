Köstlicher EM-Snack: Leberkäse-Burger mit karamellisierten Zwiebeln

Die Fußball-EM in Deutschland hat begonnen und vor allem zu den Spielen der deutschen Fußballnationalmannschaft kommen die Fans zusammen. Viele treffen sich bei Freunden, da dürfen leckere Snacks natürlich nicht fehlen. Ein tolles Rezept ist dieser Leberkäse-Burger. Er ist schnell gemacht und eine leckere Alternative zum klassischen Hamburger.

Der Leberkäse-Burger, den du lieben wirst

Leberkäse ist eine feine Brühwurst, die gebacken und in Scheiben geschnitten wird. Er ist für seinen Geschmack und für seine charakteristische, rechteckige Pastetenform bekannt.

Aus Käse besteht er jedoch nicht, die Bezeichnung leitet sich nur von der Form der Laibe ab.

Der Leberkäse-Burger ist in nur 15 Minuten zubereitet. Alles, was du tun musst, ist den Leberkäse in etwas Öl von beiden Seiten anzubraten. Das gibt ihm eine schön knusprige Kruste. Danach bestreichst du die Brötchenhälften mit Senf, belegst die untere mit sauren Gurken, dem Leberkäse und den karamellisierten Zwiebeln und klappst die andere obendrauf. Fertig ist der Burger.

Traditionell verwendet man für Leberkäse süßen Senf. Magst du diesen nicht, kannst du auch normalen Senf nehmen oder auf deine Lieblings-Grillsoße zurückgreifen. Auch Tomaten, Rucola oder Käse machen sich wunderbar auf dem Burger. Beim Brötchen kannst du ebenfalls aus mehreren Varianten wählen. Probiere den Burger doch mit einem Brioche-Brötchen oder einem Laugenbrötchen.

Das Besondere an diesem Leberkäse-Burger ist das Zusammenspiel der kräftigen Gewürze des Leberkäses mit den süßen Zwiebeln und den sauer eingelegten Gurken. Jeder Biss sorgt für zufriedene Gesichter am Tisch.

Mit der Fleischwurst lässt sich auch wunderbar eine Kartoffel-Leberkäse-Pfanne zubereiten. Suchst du weitere Snackideen für deine Party, probiere auch das Hotdog-Baguette und die Kroketten-Burger-Muffins, die perfekt zum Vernaschen sind.