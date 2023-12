Gibt es etwas schöneres als Nudeln? Wir sind große Fans der italienischen Spezialität und essen sie gern in allen möglichen Variationen. Vor allem jetzt im Winter dienen sie uns nicht nur als Mahlzeit, sondern vor allem auch als köstliche Seelenwärmer. Denn wenn es draußen kalt ist, wird es drinnen Zeit für Gemütlichkeit und kulinarische Gönnung. Und da kommt unsere Walnuss-Pilz-Pasta ins Spiel. Die hat gleich mehrere Vorteile, vor allem aber einen, den alle lieben, die nicht gern ewig in der Küche stehen: Sie ist in weniger als einer halben Stunde fertig gekocht!

Schnelle Walnuss-Pilz-Pasta in 25 Minuten

Wir kochen die Walnuss-Pilz-Pasta mit gehackten Walnüssen und Champignons. Erstere sind Lieblingsstücke jetzt zur Adventszeit, letztere bekommt man leicht im Supermarkt und sind daher echte Klassiker. Neben diesen beiden Zutaten brauchst du nur noch eine Handvoll weiterer Produkte, die zur Standard-Ausstattung in der Küche gehören. Du musst dich also nicht erst dick einpacken, um alles für deine Walnuss-Pilz-Pasta im Supermarkt zu besorgen. Noch ein Vorteil also.

Tipp: Verfeinere die Soße noch mit ein paar Kräutern wie beispielsweise Petersilie. Du kannst sie tiefgefroren oder getrocknet, aber auch frisch gezupft und gehackt benutzen.

Die Soße ist dank Sahne, die du übrigens auch vegan verwenden kannst, extra cremig. Wir strecken sie noch mit etwas Nudelwasser. Dieser Trick ist beliebt bei Nudelgerichten wie unserer Walnuss-Pilz-Pasta. Die enthaltene Stärke im Kochwasser eignet sich nämlich perfekt zum Binden.

