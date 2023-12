9 schnelle Nudelgerichte | Einfache Nudelrezepte

Neben Pizza sind Nudeln das Nonplusultra in der schnellen Küche. Nudelgerichte sind in der Regel recht einfach, brauchen keine große Vorbereitung und schmecken meistens allen am Tisch. Heute gibt es 9 verschiedene Nudelrezepte mit Spaghetti, Penne oder Ravioli. Das Tolle an Pasta ist nämlich, dass die Möglichkeiten unendlich groß sind. Wir könnten euch gleich 10 weitere tolle Rezepte vorstellen. Aber heute bleiben wir erst einmal bei den folgenden 9: