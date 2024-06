Wann ist ein Ei schlecht? Wir klären auf!

Du möchtest einen Kuchen backen und fragst dich „Wann ist ein Ei schlecht?“ Kein Problem, denn mit ein paar einfachen Tricks kannst du schnell herausfinden, ob deine Eier noch frisch sind. Oder ist es schon Zeit, sie zu entsorgen? Hier kommen die wichtigsten Tipps!

Der Wasserglastest: schnell und sicher

Fülle zuerst ein Glas mit Wasser und lege das Ei vorsichtig hinein. Ein Frisches bleibt am Boden liegen, während ein schlechtes Ei an die Oberfläche steigt. Schwebt es in der Mitte oder liegt schief, ist es schon älter, aber gut durchgebraten noch essbar.

Lausche beim Schütteltest

Halte das Ei an dein Ohr und schüttle es leicht. Bei einem schlechten hörst du es normalerweise schwappen, da sich im Innern Gas gebildet hat. Ein frisches Ei macht kaum ein Geräusch.

Achte auf das Aufgeschlagene

Prüfe Eigelb sowie Eiweiß. Ein schlechtes Ei hat oft ein matschiges Eigelb und das Eiweiß läuft auseinander wie Wasser. Ein frisches Ei hingegen hat ziemlich festes Eigelb und zähes Eiweiß.

Der Luftkammer-Check

Ein Blick auf die Luftkammer am stumpfen Ende verrät dir viel. Diese Kammer vergrößert sich, wenn das Ei altert. Bei frischen Eiern ist sie kaum wahrnehmbar, während sie bei älteren Eiern deutlich sichtbar wird. Wächst die Luftkammer, ist das ein Zeichen, dass das Ei schlecht wird.

Der Geruchstest

Wenn du wirklich sicher gehen willst und dich fragst, ob es schlecht ist, dann rieche am aufgeschlagenen Ei. Ein unangenehmer Geruch ist ein klares Signal, dass es nicht mehr gut ist. Vertraue deinen Sinnen!

Bevor du also das nächste Mal im Zweifel bist, ob du deine Eier noch essen kannst, wende diese einfachen Tipps an und du bist auf der sicheren Seite. So vermeidest du es, verdorbene Exemplare zu verwenden.

Du hast noch ein paar Eier, die wegmüssen? Hier sind tolle Rezepte! Probiere doch mal diese leichte Spinatpfanne mit Ei: ein Abendessen in nur 30 Minuten. Oder dieses himmlische Frühstücksrezept: So luftig-leicht schmecken die Wolkeneier. Und falls du jeden Tag Eier zum Frühstück essen möchtest: Wie (un)gesund ist das eigentlich?