Warenkunde Himbeeren: heimische Superfrucht

Sommerzeit ist Beerenzeit. Und jetzt im August haben Himbeeren ihren großen Auftritt. Egal, ob du sie direkt so wegnaschst oder aus ihnen etwas zubereitest, die kleinen Früchte haben es in sich. Was genau, das erfährst du in unserer Warenkunde Himbeeren.

Warenkunde Himbeeren: empfindliche Früchte

Kaum eine andere heimische Frucht steht so sehr für den Sommer wie die Himbeere. Von Juni bis September kann man die leuchtend roten Beeren mit dem unverwechselbaren Aroma aus heimischem Anbau ernten. Archäologische Funde belegen, dass die Menschen schon in der Steinzeit Himbeeren gesammelt und gegessen haben sollen. In der Antike schätzten die Römer die Beeren wegen ihrer medizinischen Wirkung etwa bei Beschwerden in der Schwangerschaft.

Im Mittelalter begann man schließlich, Himbeeren in Klostergärten zu kultivieren. Heute gehört sie zum beliebtesten Beerenobst überhaupt. Und auch wenn die Hauptsaison der Himbeere von Juni bis September reicht, bekommt man die Früchte inzwischen fast das ganze Jahr über frisch zu kaufen. Die Beeren, die im Winter im Supermarkt zu finden sind, stammen meist aus Spanien und Marokko.

Himbeeren kaufen: Das gibt es zu beachten

Beim Kauf von Himbeeren sollte man unbedingt darauf achten, zu Früchten aus der Region mit besonders kurzen Transportwegen zu greifen. Himbeeren gehören zu den Obstsorten, die nach dem Pflücken nicht mehr nachreifen und außerdem sehr empfindlich sind. Deshalb ist es wichtig, dass Himbeeren gut verpackt werden, damit sie während des Transports möglichst nicht beschädigt und so matschig und ungenießbar werden.

Greife deshalb auch immer zu reifen und unbeschädigten Exemplaren und verarbeite sie zu Hause zügig. Wer sie nicht gleich isst, kann sie für maximal zwei Tage im Kühlschrank, aber nicht im Gemüsefach, aufbewahren. Am besten eignet sich dafür ein luftdurchlässiger Behälter.

Warenkunde: Himbeeren verarbeiten

Himbeeren sind ein Star der süßen Küche. Wer erinnert sich nicht an die süße rote Himbeerlimonade aus der Kindheit? Die Beeren sind aber auch beliebt für Kuchen wie etwa einen frischen Himbeer-Joghurt-Kuchen vom Blech oder Desserts, schmecken außerdem in Marmeladen und im Eis. Als Beigabe in einem Salat oder als Dressing, als Senf oder Essig verarbeitet, sorgen Himbeeren in der herzhaften Küche für eine fruchtige Komponente in zahlreichen Gerichten.

Wer aus ihnen einen Kuchen oder eine andere Leckerei zubereiten möchte, sollte die Früchte nicht unter fließendem Wasser waschen, das könnte die Beeren beschädigen. Am besten eignet sich ein Wasserbad. Schöpfe sie anschließend ab und lass sie gut abtropfen. Danach sind sie bereit, um daraus Marmelade, Kuchen, Eis und Co. herzustellen.

Himbeeren: So gesund sind die roten Beeren wirklich

Himbeeren sind gut für die Verdauung, unterstützen das Herz-Kreislauf-System, fördern die Blutbildung, haben nur wenig Kalorien und ganz nebenbei schmecken sie auch fantastisch. Zusammengefasst: Himbeeren sind kleine Wunderwerke für die Gesundheit und vollgestopft mit guten Inhaltsstoffen.

Neben viel Vitamin C, 100 Gramm decken ein Viertel unseres Tagesbedarfs, sind Himbeeren außerdem gute Lieferanten für verschiedene B-Vitamine. Auch Spurenelemente wie Eisen, Magnesium und Kalium sind in den roten Früchten zu finden. Zudem sind sie mit 34 Kilokalorien auf 100 Gramm kalorienarm und gleichzeitig eine gute Quelle für Ballaststoffe. Ihr hoher Tanningehalt (ein Gerbstoff) sorgt außerdem dafür, dass der Blutzuckerspiegel nach dem Essen nicht zu stark ansteigt, weshalb Himbeeren auch für den Verzehr von Diabetikern geeignet sind.

Ein genauerer Blick lohnt sich auch auf den roten Farbstoff, die Flavonoide. In Himbeeren sind die Farbstoffe Quercetin und Kämpferol enthalten, die eine positive Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System haben und unsere Zellen vor schädlichen Einflüssen schützen.

Sollten wir deshalb alle mehr Himbeeren essen? Unbedingt, und wenn möglich aus regionalem Anbau. Vorsichtig müssen allerdings diejenigen sein, die unter einer Histaminunverträglichkeit leiden. Auch wenn in den Beeren selbst kein Histamin enthalten ist, kann ihr Verzehr die Freisetzung des Stoffes im Körper fördern.

