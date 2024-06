Eine Wassermelonen-Pizza sorgt für eine extra Portion Vitamine am Morgen

Im Sommer dürfen Eier, Speck und Co. am Morgen gern im Schrank bleiben. Stattdessen gönnen wir uns ein leichtes Frühstück wie eine Wassermelonen-Pizza. Die besteht nur aus Obst und etwas Joghurt und ist ideal für alle, die morgens noch nicht so viel essen möchten.

Wassermelonen-Pizza schmeckt zum Frühstück und als Snack zwischendurch

In den warmen Sommermonaten liegt die Wassermelone im Ranking beliebter Früchte ganz weit vorn. Nicht nur, weil sie lecker schmeckt und eine tolle Erfrischung für zwischendurch ist, sondern auch, weil du einiges aus ihr zaubern kannst. Eine gesunde Frühstückspizza ist nur eine Idee. Zubereitet hast du deine gesunde und kalorienarme Wassermelonen-Pizza in nur 15 Minuten.

Was für die Pizza aus Melone nicht fehlen darf, ist natürlich eine Wassermelone. Dazu kommen noch griechischer Joghurt, dem du mit dem Abrieb und dem Saft einer halben Zitrone etwas Pepp verleihst, weitere Früchte wie Beeren und Kiwi sowie Pekannusskerne. Für die Deko sorgen Minzblätter.

Teile die Melone in der Mitte und schneide dann von einer Hälfte eine große Scheibe inklusive Schale ab. Die Melonenscheibe schneidest du wie bei einer Pizza in sechs gleich große Dreiecke. Gib auf jedes Stück einen Klecks Zitronen-Joghurt und verteile danach die Früchte obendrauf. Jetzt zur Hochsaison der Beeren haben wir uns für Erdbeeren, Blaubeeren und Himbeeren entschieden. Du kannst aber alle Früchte verwenden, die du gerne isst.

Zum Schluss streust du noch gehackte Pekannüsse und Minze über die Pizza und kannst sie dir schmecken lassen. Minze ist für ihre kühlenden Eigenschaften bekannt und sorgt auf der Pizza für einen zusätzlichen Frischekick.

Für die Wassermelonen-Pizza brauchst du eine reife Frucht. Fällt es dir schwer, den Reifegrad zu erkennen, findest du in unserem Leckerwissen-Ratgeber vier hilfreiche Tipps, mit denen du erkennen kannst, ob eine Wassermelone reif ist oder nicht.

Bleibt nach der Zubereitung noch Wassermelone übrig, dann kannst du sie klein geschnitten als Snack verputzen oder noch andere leckere Köstlichkeiten aus dem Fruchtfleisch zubereiten. Ein Klassiker ist ein frischer Wassermelonen-Salat mit Feta. Auch einen Wassermelonen-Sirup zum Mixen von Cocktails und Limonaden kannst du aus den Resten zubereiten. Und hast du schon einmal veganen Thunfisch aus Wassermelone probiert? Wenn nicht, bereite ihn aus den Resten der Frucht doch mal zu. Das geht ganz einfach und das Ergebnis wird dich überraschen.