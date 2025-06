Dieser Cocktail wird dein neuer Lieblingsdrink im Sommer

Seit einigen Jahren erfreut sich der Aperol Spritz enormer Beliebtheit und ich kann völlig verstehen wieso. Im richtigen Verhältnis zusammengemixt ist dieses Getränk eine perfekte Mischung aus bitter und süß. Eine köstliche Erfrischung an heißen Sommertagen. Nichtsdestotrotz wird es höchste Zeit diesem Klassiker einen neuen Touch zu verleihen. Zum Beispiel in Form dieses Wassermelonen-Spritz-Cocktails.

Wassermelonen-Spritz-Cocktail: fruchtig, frisch und einfach herrlich

Ich persönlich bin ja ein großer Fan von Aperol Spritz und freue mich außerdem sehr darüber, dass es immer mehr alkoholfreie Alternativen gibt, die nahe an den bitteren Aperol herankommen. Nichtsdestotrotz verstehe ich jeden, der sich mit dem herb-bitteren Geschmack nicht so sehr anfreunden kann. Und genau für solche Leute ist dieser Wassermelonen-Spritz-Cocktail genau das Richtige.

Hier kommen zwei Dinge im Glas zusammen, die für sich genommen bereits für Sommer, Sonne, Sonnenschein stehen: bitterer Aperol und fruchtige Wassermelone. In den Sommermonaten gehören die beiden einfach dazu, also war es doch eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sie im Glas zu etwas köstlichen Neuem vereint werden.

Die frische, saftig süße Wassermelone sorgt mit dem leuchtend roten Saft nicht nur optisch für einen tollen Anblick im Glas. Ihr tropisch fruchtiger Geschmack harmoniert ideal mit dem leicht bitteren Aperitif und rundet ihn herrlich ab. Sie überdeckt seine Bitterkeit in genau dem richtigen Maße, sodass immer noch genug erhalten bleibt, um dem Getränk seine charakteristische Note zu verleihen.

Der Prosecco darf hier natürlich nicht fehlen und das Sprudelwasser sorgt für exakt die richtige Portion an Prickeln, die so ein Sommergetränk braucht. Frische Minzblätter und Limettensaft sowie -scheiben fügen dem Ganzen noch mehr sommerliche Frische zu. Am Ende hast du einen harmonischen, durstlöschenden Cocktail, der abends nach einem heißen Tag genau das Richtige ist. Probiere ihn gleich aus und lass ihn dir schmecken. Cheers!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wenn du Lust auf weitere kreative Cocktail-Ideen hast, dann bist du bei Leckerschmecker an der richtigen Adresse. Fans des gleichnamigen Eis lieben einen Solero-Cocktail. Für eine cremig-fruchtige Überraschung solltest du diesen Flying-Banana-Cocktail probieren. Und unser Ananas-Fizz darf diesen Sommer ebenfalls nicht fehlen.

Wassermelonen-Spritz-Cocktail Dominique 3.83 ( 63 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Wassermelone

160 ml Aperol oder ein ähnlicher Aperitif

300 ml kalter Prosecco

100 ml Sprudelwasser

4-6 frische Minzblätter

1 Bio-Limette

10-12 Eiswürfel Zubereitung Schneide die Wassermelone in kleine Stücke. Gib sie alle ohne die harte Schale in einen Standmixer 🛒 und püriere die Melone fein. Passiere sie durch ein feines Sieb, um Fruchtfleischreste zu entfernen.

Vermenge Aperol, Prosecco, Mineralwasser und den Melonensaft miteinander. Verrühre alles gut, aber nicht zu kräftig, sodass die Kohlensäure erhalten bleibt.

Wasche die Minzblätter und schüttel sie trocken. Halbiere die Limette und schneide eine der Hälften in Scheiben.

Verteile die Eiswürfel auf vier Gläser und gieße den Cocktail gleichmäßig dazu. Garniere ihn mit Minzblättern, Limettenscheiben und träufle etwas Saft aus der anderen Limettenhälfte in jedes Glas.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.