Serviere diese Weihnachtsmousse mit Schokolade als festliches Dessert

In den USA sind Zuckerstangen, oder Candy Canes, wie sie dort genannt werden, ein süßes Symbol für Weihnachten. Die rot-weiß gestreiften Stangen besitzen ein feines Minzaroma, dienen als Deko und Süßigkeit und sind längst auch hierzulande gern gesehene Gäste in der Adventszeit. Wir haben uns von ihnen für unsere Weihnachtsmousse inspirieren lassen, die herbe Zartbitterschokolade und einen Hauch Minze kombiniert. Für uns das perfekte Dessert für die Feiertage!

Rezept für Weihnachtsmousse: festlicher Nachtisch

Damit die Weihnachtsmousse mit Schokolade und Pfefferminz nicht nur nach Weihnachten schmeckt, sondern auch so aussieht, garnieren wir sie mit einer Zuckerstange. Ein Klecks Sahne erinnert an einen Schneeberg. Noch appetitlicher wirkt sie, wenn wir ein paar Schokostreusel auf den Sahneklecks schneien lassen. Zum Fest – und generell – isst das Auge schließlich mit.

Schon gewusst? Im Jahr 1920 meldeten zwei Brüder, die Bunte Brothers, in Chicago das erste Patent für eine Maschine an, die Zuckerstangen formte. Die Produktion der Candy Canes nahm ihren Lauf, und mit der wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung des Weihnachtsfestes wurde auch die gestreifte Süßigkeit immer beliebter. Aber woher kommt die Zuckerstange? Eine Entstehungsgeschichte besagt, ein Bonbonhersteller aus Indiana bog seine bis dahin weißen, geraden Zuckerstangen in die Form eines Hirtenstabes, der umgedreht ein J darstellt und als Bezug zu Jesus gesehen werden kann. Auch die drei roten Streifen, die er den Stangen verpasste, sollen mit der Bibel zu tun haben und für die Leiden Jesu und die Dreifaltigkeit stehen.

Das Wunderbare an unserer Weihnachtsmousse ist nicht nur ihr Geschmack. Auch die Tatsache, dass du für ihre Zubereitung nur drei Zutaten benötigst – Kokoscreme, Schokolade und Pfefferminzöl🛒 –, möchten wir nicht unerwähnt lassen. Insgesamt brauchst du nur etwa 20 Minuten, um sie vorzubereiten. Damit ist sie das ideale Dessert für die Feiertage, denn in dieser Zeit hat man schon genügend andere Dinge zu tun.

Wir haben aber noch mehr Nachtisch-Ideen für dich – immerhin wollen wir nicht nur an Heiligabend, sondern auch an den anderen Feiertagen zünftig schlemmen. Wie wäre es daher mit einer weißen Mousse au Chocolat mit Zimt oder einer Eierlikör-Mousse? Bestimmt schmeckt dir auch unsere Stollen-Mousse.