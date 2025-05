Genieße einen Weiße-Bohnen-Aufstrich mit Pistazien zum Frühstück

Es soll ja Menschen geben, die essen zum Frühstück gern die kalten Reste einer Pizza vom Abend davor. Davon einmal abgehsehen, dass bei uns Pizza gar nicht erst übrig bleiben würde, um davon am nächsten Tag noch etwas essen zu können, haben wir da einen besseren Vorschlag für alle, bei denen es morgens gern schon etwas deftiger sein darf: ein schnell gemixter Weiße-Bohnen-Aufstrich mit Pistazien.

Für herzhafte Frühstücker: Weiße-Bohnen-Aufstrich mit Pistazien

Aufstriche sind für viele ein fester Bestandteil des Angebots auf dem Frühstückstisch. Wenn das Brötchen mal etwas anderes sehen soll, als Wurst oder Käse, bringen Aufstriche Abwechslung und neue Aromen ins Spiel.

Unser Weiße-Bohnen-Aufstrich mit Pistazien ist in vielerlei Hinsicht der perfekte Satt- und Glücklichmacher. Der Aufstrich versorgt dich schon am Morgen mit einer großen Portion Proteine und Ballaststoffe, die in den Bohnen stecken. Auch Eisen, Kalzium und Magnesium stecken nebenbei bemerkt in den kleinen unscheinbaren Bohnen.

Gekrönt wird der würzig abgeschmeckte Aufstrich durch gehackte Pistazien, die nicht nur etwas Biss auf dein Brot zaubern, sondern dich auch mit Vitamin C und ungesättigten Fettsäuren versorgt. Übrigens: Ist dir Knoblauch schon am Morgen nicht ganz geheuer, kannst du diese Zutat bei der Zubereitung auch einfach weglassen. Der Aufstrich schmeckt dann insgesamt etwas milder. Wenn du magst, kannst du stattdessen aber andere Gewürze wie geräuchertes Paprikapulver hinzufügen.

Der Weiße-Bohnen-Aufstrich erinnert in Konsistenz und Zubereitung ein wenig an Hummus, nur, dass hier die Basis eben Bohnen statt Kichererbsen sind. Deshalb schmeckt er auch am besten auf einem rustikalen Sauerteigbrot oder einem Vollkornbrötchen. Selbstverständlich kannst du ihn dir aber auch als Dip zu Gemüsesticks oder Crackern schmecken lassen.

Aufstriche, wie man sie vom Feinkosthändler kennt, lassen sich ohne großen Aufwand in der eigenen Küche zubereiten – und das sogar für einen Bruchteil des Geldes. Stell deinen Standmixer deshalb gar nicht erst in die hintere Ecke des Küchenschranks, du wirst ihn ab jetzt öfter brauchen, wenn du zum Beispiel diesen frischen Zucchini-Aufstrich, Feta-Quark-Aufstrich mit getrockneten Tomaten oder Möhren-Schmand-Aufstrich zubereitest.

Weiße-Bohnen-Aufstrich mit Pistazien Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Dose weiße Bohnen 240 g Abtropfgewicht

1 Knoblauchzehe

2 EL Zitronensaft

3 EL Olivenöl plus etwas mehr zum Beträufeln

1/2 TL Kreuzkümmel

Salz und Pfeffer nach Geschmack

3 EL gehackte Pistazien ungesalzen

1 EL gehackte Petersilie optional Zubereitung Fülle die Bohnen in ein Sieb, spüle sie gründlich unter kaltem Wasser ab und lass sie gut abtropfen.

Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein.

Gib Bohnen, Knoblauch, Zitronensaft, Olivenöl und Kreuzkümmel in einen Mixer und püriere alles zu einer feinen Masse mit cremiger Konsistenz.

Schmecke die Creme mit Salz und Pfeffer ab. Fülle den Aufstrich in eine Schüssel und träufle etwas Olivenöl darüber.

Hacke die Pistazien 🛒 grob und streue sie über den Bohnen-Dip. Verfeinere den Aufstrich nach Geschmack noch mit gehackter Petersilie.

