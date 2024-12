Weißer Glühwein wie vom Weihnachtsmarkt: das perfekte Wintergetränk

Wir nähern uns mit großen Schritten Weihnachten. Für mich gibt es in der Vorweihnachtszeit fast nichts Schöneres, als über den Weihnachtsmarkt zu schlendern. Was dabei nicht fehlen darf: ein Becher Glühwein. Weil ich den roten nicht so gern mag, trinke ich am liebsten weißen Glühwein. Wir verraten in diesem Rezept, wie du den zu Hause ganz leicht selber machen kannst.

Weißer Glühwein: Genuss in der Weihnachtszeit

Die Ursprünge des Glühweins reichen weit zurück. Schon im Römischen Reich wurden Weine mit Gewürzen versetzt, um sie haltbarer zu machen und ihnen einen intensiveren Geschmack zu verleihen. Diese Tradition fand über die Jahrhunderte ihren Weg in die europäische Kultur. In Deutschland, Österreich und anderen mitteleuropäischen Ländern entwickelte sich Glühwein zu einem festen Bestandteil der Weihnachtszeit.

Weißer Glühwein bietet eine wunderbare Alternative zum klassischen roten Glühwein und bringt mit seinen feinen Aromen eine ganz besondere Stimmung in die kalte Jahreszeit. Die Hauptzutat ist ein trockener Weißwein. Besonders gut eignen sich Sorten wie Riesling, Silvaner oder Müller-Thurgau, da sie fruchtige Noten mit einer leichten Säure vereinen. Für das typische Aroma sorgen eine Zimtstange, Gewürznelken und Sternanis. Wer es ausgefallener mag, kann Vanilleschoten, ein kleines Stück Ingwer oder Kardamom hinzufügen. Verfeinert wird er in unserem Rezept noch mit Zitronen- und Orangensaft.

Gieße den Wein samt der Säfte in einen Topf🛒 und gib die Gewürze und etwas Zucker hinzu. Erhitze den Wein langsam, achte aber darauf, dass er nicht kocht. Lass ihn einige Minuten ziehen und gieße ihn anschließend durch ein Sieb.

Mit ein wenig Kreativität kannst du deinen weißen Glühwein auch optisch ansprechend gestalten. Garniere ihn mit einer Zimtstange oder einer Orangenscheibe und genieße ihn unbedingt warm.

Ein echter Weihnachtsmarkt-Liebling ist auch der Eierpunsch. Wir von Leckerschmecker haben das Rezept für dich. Auch mit dem leckeren Orangenpunsch schlürfen wir uns durch die Adventszeit. Was natürlich nicht fehlen darf, ist das Rezept für einen roten Glühwein wie auf dem Weihnachtsmarkt.

Weißer Glühwein Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 ml trockener Weißwein

1 Bio-Zitrone

1/2 Bio-Orange

1 Zimtstange

2 Gewürznelke

2 Sternanis

50 g Zucker Zubereitung Gieße den Weißwein in einen Topf. Presse den Saft der Zitrone und der halben Orange aus und gib beides zum Wein.

Gib nun auch die Gewürze und den Zucker dazu und erhitze den Wein langsam, er sollte aber nicht kochen.

Lass den weißen Glühwein noch 5 Minuten ziehen und gieße ihn dann durch ein Sieb in eine Tasse. Notizen Etwas brauner Rum macht den Wein noch kräftiger.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.