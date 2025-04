Kraut mal anders: So lecker schmeckt das fermentierte Gemüse als Brötchen und Salat

Wenn du denkst, fermentierter Kohl ist nur eine Beilage zu Fleisch und Klößen, dann hast du falsch gedacht. Wir haben uns das Mildessa Bio Weisskraut fermentiert vorgenommen und daraus etwas richtig Leckeres gezaubert, das einfach mal was anderes ist: Weisskraut-Fenchelsalat mit Weisskraut-Brötchen. Hättest du geahnt, dass in einfachem Weißkohl so viel Geschmack stecken kann?

Weisskraut-Fenchelsalat mit Weisskraut-Brötchen

Der Geschmack von fermentierten Lebensmitteln ist eine Klasse für sich. Durch den Vorgang der Fermentation werden Proteine durch Enzyme gespalten. Das Gemüse wird weicher, säuert durch Milchsäurebakterien – aber bekommt auch einen hervorragenden Geschmack. Denn bei dem Vorgang wird Glutaminsäure freigesetzt, die für das beliebte Umami-Aroma sorgt. Diesen Prozess macht sich das Mildessa Bio Weisskraut fermentiert zunutze: Seine Säure ist milder als die von herkömmlichem Weinsauerkraut, und gleichzeitig steckt es voller Geschmack.

Ideal also, um es nicht nur als Beilage zu verspeisen, sondern auch als Zutat für Salate oder Gebäck zu verwenden. Wir haben heute Weisskraut-Fenchensalat und Weisskraut-Brötchen zubereitet. Das Ergebnis: fabelhaft!

Bei den Weisskraut-Brötchen verwenden wir das Mildessa Bio Weisskraut fermentiert im Teig. Dadurch werden die Brötchen besonders saftig und haben zudem einen leckeren Eigengeschmack.

Für den Weisskraut-Fenchelsalat verwenden wir noch außerdem Möhre und Ananas, sodass er richtig schön fruchtig schmeckt. Ideal als Begleitung für das Weisskraut, das wir in direkt im Beutel in der Mikrowelle aufwärmen. Geheimtipp: Besonders lecker wird es, wenn du den Salat in das Brötchen füllst.

Schmeckt das nicht gut? Wer hätte gedacht, dass Weisskraut so vielseitig sein kann! Natürlich kannst du es dennoch ganz klassisch als Beilage essen. So passt es besonders gut mit Böhmischen Knödel zu einem Braten oder als Zutat zu einem Szegediner Gulasch. Na, wie wär’s?

Weisskraut-Fenchelsalat Adrianna keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x 4 EL Orangensaft

1 TL Honig

4 TL Rapsöl

½ Chilischote rot

2 Lauchzwiebeln in Ringen

200 g Fenchelknollen

250 g Mildessa Bio Weisskraut fermentiert

200 g Ananasstücke aus der Dose

1 Karotte mitteldick, geraspelt

30 g Cashewkerne ohne Salz, geröstet, optional gehackt Zubereitung Rühre Orangensaft, Honig und Rapsöl zusammen glatt. Spüle die Chilischote ab, entkerne sie und hacke sie fein – arbeite dabei am besten mit Küchenhandschuhen. Mische die gehackte Chili und die Lauchzwiebeln unter das Dressing.

Spüle den Fenchel ab, tupfe ihn trocken und hobele ihn ohne den harten Strunk in feine Streifen. Knete die Streifen mit den Händen etwa 2 Minuten, bis sie weich sind.

Erwärme das Mildessa Bio Weisskraut fermentiert für 2 Minuten bei 600 Watt in der Mikrowelle.

Tipp: Hoble alternativ alle Zutaten direkt in ein großes Glas, um dir das Schneiden zu sparen. Mische Fenchel und Mildessa Bio Weisskraut fermentiert mit zwei Gabeln locker durch. Hebe Ananas und Möhre unter. Gib das Orangendressing darüber und vermenge alles gut.Hoble alternativ alle Zutaten direkt in ein großes Glas, um dir das Schneiden zu sparen.

Röste die Cashewkerne und streue sie über den Salat.