Wie lange sind gekochte Eier haltbar? Die Antwort wird dich überraschen

Ostern ist jetzt schon seit einigen Tagen wieder vorbei, wie schade. Dabei liegen immer noch so viele gefärbte Ostereier auf dem Tisch, und Eier hast du wirklich erstmal genug gegessen. Was machst du nun damit? Musst du sie wegwerfen? Oder kannst du sie in einigen Tagen noch verzehren? Die Frage, wie lange gekochte Eier haltbar sind, hat eine überraschende Antwort. Wir haben sie für dich herausgefunden.

Wie lange sind gekochte Eier haltbar?

Eier sind wahre Allround-Talente. Teigen verleihen sie eine lockere, fluffige Textur, Süßspeisen Bindung und einen vollmundigen Geschmack. Zudem enthält Eigelb mit Lecithin einen Emulgator, kann also helfen, Fett und Wasser miteinander zu verbinden. Zum Frühstück gehören sie einfach dazu, und auch Reiseproviant wird durch gekochte Eier aufgepeppt. Jetzt, zu Ostern, gibt es kaum eine Tafel, auf der keine bunt gefärbten Hühnereier liegen. Viele essen zu Ostern mehr Eier als sonst. Doch so viele Eier wir auch verspeisen mögen – meist bleiben nach den Feierlichkeiten doch welche übrig. Und dann?

Die Frage, wie lange gekochte Eier haltbar sind, lässt sich pauschal nicht mit einem einzigen Zeitraum beantworten. Aber kurz gesagt: Sie sind länger haltbar, als du denkst. Gekochte Eier mit unversehrter Schale halten sich im Kühlschrank 🛒 bis zu vier Wochen. Falls dich das überrascht, wollen wir und einmal anschauen, woran das liegt.

Warum sind gekochte Eier so lange haltbar?

Als ich zum ersten Mal erfuhr, wie lange gekochte Eier haltbar sind, bekam ich große Augen. Ein vier Wochen altes, gekochtes Ei essen? Das soll sicher sein? Erhitzt man es nicht komplett durch, kann es schließlich Lebensmittelvergiftungen oder Salmonellenerkrankungen zur Folge haben. Doch das bezieht sich wohlweislich auf rohe Eier. Sind sie erst einmal gut durcherhitzt, werden etwaige Keime abgetötet. Die Proteine denaturieren und sind dadurch nicht mehr so anfällig für die Zersetzung. Zudem sorgt die Eierschale sowohl im rohen als auch im gekochten Zustand für eine Schutzbarriere.

Auch spannend: Warum solltest du keine gefärbten Eier im Supermarkt kaufen? Wir haben die Antwort. Möchtest du, passend zu Ostern, lernen, wie du Eier mit Naturmaterialien färbst, besuche unser Leckerwissen.

Diese Faktoren können die Haltbarkeit verkürzen

Gekochte Eier halten sich unter Idealbedingungen bis zu vier Wochen. Bestimmte Faktoren können diese Haltbarkeit jedoch verkürzen. Achte zum Beispiel immer darauf, dass dein Ei auch wirklich hartgekocht ist. Nur so kann die Haltbarkeit optimal verlängert werden.

Außerdem solltest du prüfen, dass die Eierschale intakt ist. Hat sie Risse, können Keime schneller eindringen und das Ei verderben lassen. Du solltest also schauen, dass du die Eier nicht anpikst und die Schale beim Kochen nicht beschädigt wird. Ebenfalls wichtig: Schrecke die Eier nach dem Kochen nicht ab. Der rasche Temperaturunterschied kann dazu führen, dass die Schale sehr feine Risse bekommt. Diese können ebenfalls für Keime durchlässig sein.

Eier halten bei Raumtemperatur nicht so lange wie im Kühlschrank. Die freudige Überraschung hierbei: Gekochte Eier sind bei Zimmertemperatur dennoch bis zu zwei Wochen haltbar. Du musst dein schön geschmücktes Osternest also nicht in den Kühlschrank stellen. Hoffentlich konnte hiermit deine Frage, wie lange gekochte Eier haltbar sind, geklärt werden. Dan heißt es nur noch: Guten Appetit!

