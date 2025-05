Diese Wikinger-Gnocchi machen ordentlich satt und brauchen kaum Arbeit

Wir alle kennen diese Tage, an denen man nicht lange in der Küche stehen möchte. Wenn der Hunger allerdings trotzdem groß ist, dann sind unsere Wikinger-Gnocchi genau das Richtige für dich. In nur 30 Minuten hast du einen rustikalen, würzigen Eintopf auf dem Tisch!

Wikinger-Gnocchi: mehr Name als Geschichte

Der Name „Wikinger-Gnocci“ klingt zunächst zwar nach einem historischen Gericht, natürlich ist das ganze eher kulinarische Fantasie, statt tatsächlicher Zeitreise. Der Name lässt sich von einem bekannten Hersteller ableiten, der vor einiger Zeit eine Gewürzmischung als „Wikinger-Topf“ herausgebracht hat.

Die echten Wikinger haben immerhin höchstwahrscheinlich nicht auf Gnocchi aus dem Kühlregal zurückgegriffen oder sahnige Schmelzkäse-Soßen gegessen. Was man aber annehmen kann ist, dass sie ihre Mahlzeiten in einem Topf, mit dem, was sie zur Verfügung hatten, zubereitet haben. Sprich: verschiedenes Gemüse und Fleisch, also Zutaten, die richtig satt gemacht haben.

Gerade für die Kleinsten ist diese Mahlzeit garantiert ein Hit. Sie lässt sich leicht nachkochen, die Zutaten können immer wieder angepasst werden und durch den Namen werden sich garantiert besonders Kinder darüber freuen.

Dieses Rezept braucht nicht viel Vorbereitung und bringt dir in kürzester Zeit ein sättigendes Mahl auf den Tisch. Hier kommen Gnocchi, Hackfleisch, Möhrchen und Erbsen zusammen, die von einer herrlich käsig-cremigen Soße vereint werden. Gib den Spinat ganz zum Schluss dazu, damit er nicht komplett verkocht. Lass es dir schmecken!

Wikinger-Gnocchi Dominique 5 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 3 rote Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

etwas neutrales Pflanzenöl

500 g gemischtes Hackfleisch

Salz und Pfeffer nach Geschmack

300 g Erbsen aus dem Tiefkühlregal

300 g Babymöhren

500 g Gnocchi aus dem Kühlregal

300 ml Gemüsebrühe

300 ml Kochsahne

4 EL Schmelzkäse

1/2 TL Muskat gerieben

2 TL Honig

250 g Babyspinat Zubereitung Schäle die Zwiebeln und die Knoblauchzehen. Schneide die Zwiebeln in grobe Würfel und hacke den Knoblauch fein.

Erhitze ausreichend Öl in einem großen Topf 🛒 . Brate die Zwiebeln darin glasig an.

Gib das Hackfleisch in den Topf und brate es krümelig. Würze es mit etwas Salz und Pfeffer und gib den Knoblauch hinein.

Füge die Erbsen, Möhren und Gnocchi hinzu und gieße alles mit der Brühe auf. Lass alles für 5-6 Minuten köcheln.

Gieße die Sahne dazu und rühre den Schmelzkäse ein. Lass alles bis zur gewünschten Konsistenz einkochen. Schmecke es mit Salz, Pfeffer, Muskat und Honig ab.

Rühre ganz zum Schluss den Spinat unter und lass ihn nur kurz einfallen.

