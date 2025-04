Wikingernudeln: ein Nudelgericht, das stark macht

Bestimmt kennst du Wikingertopf schon, oder? Das ist ein Eintopf, der Erbsen, Möhren und Hackbällchen in einer cremigen Soße kombiniert. Aber hast du auch schon mal von Wikingernudeln gehört? Dieses einfache Gericht nimmt die besten Komponenten des Wikingertopfes und kombiniert sie mit Nudeln, um so richtig schön satt zu machen. Das lieben wir! Du auch? Dann solltest du sie direkt nachkochen.

Rezept für Wikingernudeln

Warum heißt der Wikingertopf eigentlich so? Das ist nicht ganz belegt, aber eine Theorie gibt es, die durchaus sinnvoll erscheint. So sollen Erbsen, Möhren und Vieh die landwirtschaftlichen Erzeugnisse gewesen sein, welche die Wikinger an den rauen Küsten Skandinaviens betreiben konnten. Fleisch, Milch und Gemüse standen daher häufiger auf der Speisekarte. Kombiniert man diese, ergibt sich eine deftige Mahlzeit, die bis heute beliebt ist. Für unsere Wikingernudeln geben wir außerdem Teigwaren hinzu und verfeinern das Gericht mit Pilzen. Bestimmt sind die nordischen Krieger zwischendurch auch mal Pilze sammeln gewesen.

Die Zubereitung von Wikingernudeln ist einfach und eignet sich perfekt für den Feierabend, denn sie machen einfach gute Laune. Koche einfach ein paar Nudeln – am besten eignen sich Fusilli – al dente und gieße diese ab. Nebenbei formst du aus Hackfleisch, Paniermehl, Ei, Zwiebeln und etwas Senf kleine Hackbällchen. Brate diese rundum goldbraun an. Nimm sie aus der Pfanne, wische diese aber nicht aus! Das Bratfett eignet sich perfekt als Grundlage für die Rahmsoße. Blanchiere Erbsen und Möhren kurz in gesalzenem Wasser.

Brate zunächst geschnittene Champignons an. Dann gibst du Mehl hinzu und röstest dieses kurz. Lösch es mit Milch und Sahne ab und koche alles ein, bis die Konsistenz leicht dick wird. Rühre die Erbsen und Möhren ein und füge die Nudeln hinzu. Mische alles gut durch und verteile das Gericht auf Teller. Obendrauf kommen nun die Hackbällchen sowie etwas Schnittlauch. Fertig ist dein Wohlfühlgericht für lange Abende!

Wikingernudeln Nele 3.98 ( 146 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Nudeln z.B. Fusilli

Salz

3 Möhren etwa 250 g

1 Zwiebel

150 g Champignons

200 g Erbsen

350 g gemischtes Hackfleisch

1 Ei

3 EL Paniermehl

1 EL Senf

Pfeffer nach Geschmack

Rapsöl zum Anbraten

3 EL Mehl

150 ml Milch

200 ml Sahne

Muskatnuss nach Geschmack

Schnittlauchröllchen als Deko Zubereitung Koche die Nudeln in ausreichend Salzwasser al dente. Gieße sie dann ab.

Schäle derweil Möhren und Zwiebel. Schneide die Möhren in Scheiben und hacke die Zwiebel. Schneide auch die Champignons in Scheiben 🛒

Bring einen Topf mit Salzwasser zum Kochen und blanchiere Erbsen und Möhren darin etwa 3 Minuten lang. Gieße sie dann ab.

Vermische das Hack mit Ei, Zwiebel, Paniermehl und Senf und würze mit Salz und Pfeffer. Forme kleine Hackbällchen daraus.

Erhitze etwa einen fingerbreit Öl in einer Pfanne und brate die Hackbällchen darin goldbraun und gar. Nimm sie aus der Pfanne.

Brate Zwiebeln und Champignons bei hoher Temperatur in der gleichen Pfanne an, bis beides goldbraun anläuft.

Bestäube alles mit Mehl und röste dieses etwa 2 Minuten farblos an. Lösch mit Milch ab und gieße die Sahne hinzu.

Hebe Nudeln und das blanchierte Gemüse unter und vermische alles gut. Schmecke mit Muskat, Salz und Pfeffer ab.

Verteile die Nudeln auf Teller und die Hackbällchen darauf. Bestreue die Teller mit Schnittlauchröllchen.

