Wildkräuterbutter: das Leckerste, was die Natur zu bieten hat

Gesammelte Wildkräuter sind momentan buchstäblich in aller Munde. Kein Wunder, denn sie sind gesund, lecker und vor allem gratis. DU warst auf Sammeltour und weißt nicht, wohin mit all den frischen Kräutern? Wir haben das richtige Rezept für dich! Wildkräuterbutter schmeckt unheimlich gut und passt sich ganz deiner Ernte an. Hier ist das Rezept.

Einfaches Rezept für Wildkräuterbutter

Neulich war ich auf einem Event, der Kräutersammeln und Limonademachen kombinierte. Gemeinsam mit anderen Begeisterten zog ich durch die Natur und suchte frische Kräuter. Während ich dann zusammen mit den anderen Limonade braute, hatte die Organisatorin dieses Events einen anderen Plan: Sie schnitt ihre Kräuter klein und mischte sie mit weicher Butter. Die dabei entstandene Wildkräuterbutter war so lecker, dass ich sie zu Hause direkt nachmachte.

An sich brauchst du nur wenige Zutaten für Wildkräuterbutter: Butter oder eine vegane Alternative, Salz und natürlich wildes Gewächs, das voller Aroma steckt. Hierbei gibt es keine Regeln, welche Wildkräuter du pflücken solltest. Je nachdem, welche du findest, wird sich der Geschmack deiner Wildkräuterbutter verändern.

Dennoch habe ich einige Tipps für dich, welche Kräuter besonders gut schmecken. Gundermann zum Beispiel schmeckt ganz leicht nach Minze und etwas harzig. Hopfenspitzen schmecken nussig-bitter, Knoblauchrauke zwiebelig. Giersch, Schafgarbe und Spitzwegerich sind würzig, während Brennnesseln ebenfalls ein nussiges Aroma mitbringen. Für etwas Farbe kannst du Kleeblüten untermischen oder die von wildem Salbei. Auch Löwenzahnblüten machen sich gut, sowohl farblich als auch geschmacklich. Möchtest du eine etwas frischere Note einbringen, kannst du Zitronenmelisse hinzugeben.

Ansonsten brauchst du nur Salz und weiche Butter. Dass sie weich ist, ist wichtig, denn so kannst du die Kräuter gut untermischen. Die fertige Butter kannst du in eine Schale füllen und mit weiteren Blüten und Kräutern dekorieren oder, für längere Haltbarkeit, zu Rollen formen, in Folie einschlagen und einfrieren. Sie schmeckt zu Brot, aber auch zu Steak oder Kartoffeln.

Wildkräuterbutter Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Butter weich

2 Handvoll Wildkräuter nach Geschmack, zum Beispiel Schafgarbe, Gundermann, Brennnesseln

1 Prise Salz

1/2 Bio-Zitrone optional

essbare Blüten zur Deko Zubereitung Gib die Butter in eine Schüssel.

Wasche die Kräuter und schneide sie so fein du magst. Tipp : Je feiner, desto besser. Gib sie ebenfalls in die Schüssel, zusammen mit dem Salz und der Schale der Zitrone, wenn du magst.

Verknete alles gut mithilfe eines Silikonschabers, dann klebt alles nicht so an den Händen.

Schmecke die Butter mit Salz und Zitrone ab und fülle sie in eine Schale. Dekoriere sie mit essbaren Blüten. Wenn du magst, kannst du die Butter auch zu Rollen formen, in Folie einschlagen und einfrieren.

