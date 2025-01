Windbeutel-Blätterteig-Kuchen: Erfahre, wie leicht er gebacken ist

Auch wenn dieser Windbeutel-Blätterteig-Kuchen so aussieht: Viel Arbeit macht er nicht. Die aufwendige Optik ist nur Fassade, selbst Backanfängern gelingt diese sensationelle Torte. Glaubst du uns nicht? Dann solltest du jetzt unbedingt weiterlesen und es anschließend selbst ausprobieren. Deine Kaffeegäste werden es dir danken!

Kinderleicht gebacken: Windbeutel-Blätterteig-Kuchen

Zuerst einmal macht es uns gekaufter Blätterteig aus dem Supermarkt extra leicht, den Windbeutel-Blätterteig-Kuchen nachzubacken. Achte darauf, dass du nicht die tiefgefrorenen Platten besorgst, sondern die Rolle aus dem Kühlregal. Du musst nämlich aus dem Teig einen relativ großen Kreis ausschneiden – er bildet die Basis für deinen Windbeutel-Blätterteig-Kuchen.

Etwas, was du vielleicht bisher noch nicht getan hast, aber was nicht weiter schwer ist: einen Brandteig zaubern. In unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung und im Video siehst du genau, was du dafür tun musst. Brandteig wird für die Herstellung von Windbeuteln benutzt. In diesem Fall verfeinern wir ihn mit Kakao. Das sieht nicht nur toll aus, sondern schmeckt auch fantastisch.

Spritze den Brandteig auf den runden Blätterteig-Kreis, und zwar gleich zwölfmal. Nun sieht dein Kuchen aus wie eine süße Uhr, die im Ofen durchgebacken wird. Lass das Ganze danach gut abkühlen, bevor du den Windbeutel-Blätterteig-Kuchen abschließend noch mit geschlagener Sahne und Himbeeren verzierst. Und jetzt schau mal, was du da Tolles gezaubert hast!

Na, siehst du, das war doch gar nicht so schwer. Probiere dich durch unsere weiteren Backrezepte und teste unsere Brownie-Beeren-Torte. Auch diese Kinder-Maxi-King-Torte ist ein echter Leckerbissen, der noch dazu super aussieht. Oder möchtest du lieber einen klassischen Schneewittchen-Kuchen naschen?