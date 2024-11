Schnäppchen: WMF Smoothie-Maker im Black-Friday-Angebot bei Amazon

Pünktlich zum Black Friday gibt es den praktischen kleinen WMF Kult X Mix & Go Mini Smoothie-Maker bei Amazon zu einem unschlagbaren Preis. Statt der regulären 74,99 Euro kostet das beliebte Küchengerät aktuell nur 27,54 Euro – das entspricht einer satten Ersparnis von 63 Prozent. Wenn du nach einem kompakten und zuverlässigen Standmixer suchst, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, zuzuschlagen. Das Gerät punktet mit hoher Qualität, durchdachtem Design und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten, die über Smoothies hinausgehen.

Über 60 Prozent Rabatt: WMF Smoothie-Maker bei Amazon im Black Friday

Der WMF Kult X Mix & Go überzeugt durch seine kompakte Größe und Leistungsstärke. Mit einem 300-Watt-Motor und 23.000 Umdrehungen pro Minute bereitet er dir mühelos Smoothies, Shakes oder Crushed Ice zu. Ob für den schnellen Vitaminboost am Morgen oder die Zubereitung von Pesto, der Mixer liefert in kurzer Zeit perfekte Ergebnisse.

Direkt zuschlagen: Sichere dir hier den WMF Kult X Mix & Go im Amazon Black Friday Deal für nur 27,54

Besonders praktisch ist die 600 Milliliter To-Go-Flasche, die direkt als Mixbehälter dient. Aus BPA-freiem Titan-Kunststoff gefertigt, ist sie nicht nur leicht, sondern auch bruchsicher und dicht. Dank der integrierten Skala kannst du Zutaten präzise abmessen, und der Trinkdeckel macht die Flasche ideal für unterwegs. Alle abnehmbaren Teile sind zudem spülmaschinenfest, was dir die Reinigung erleichtert.

Das vierflüglige Edelstahlmesser sorgt für gleichmäßige Ergebnisse und verarbeitet mühelos auch harte Zutaten wie Nüsse oder gefrorene Früchte. Damit eignet sich der Mixer nicht nur für Smoothies, sondern auch für kreative Rezepte wie Dips, Pesto oder sogar pürierte Suppen. Dabei sind deine Finger optimal geschützt dank automatischer Abschaltung, die das Gerät nur bei korrekt eingesetztem Mixbehälter aktiviert.

Hier kannst du den WMF Kult X Mix & Go bei Amazon für einen unschlagbar günstigen Preis kaufen

Ein weiterer Pluspunkt ist die rutschsichere Aufstellung, die einen stabilen Stand auf der Arbeitsfläche garantiert. Mit seiner schmalen Bauweise passt der WMF Kult X Mix & Go auch in kleine Küchen und ist daher ideal für Singles oder Menschen mit wenig Platz.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

Leistung : 300 Watt, 23.000 Umdrehungen pro Minute

: 300 Watt, 23.000 Umdrehungen pro Minute Material : BPA-freier Tritan-Kunststoff, spülmaschinenfest

: BPA-freier Tritan-Kunststoff, spülmaschinenfest Einsatz : Smoothies, Shakes, Pesto, Crushed Ice, Suppen

: Smoothies, Shakes, Pesto, Crushed Ice, Suppen Design : Kompakt (10,5 x 10,5 x 40 cm), To-Go-Flasche mit Trinkdeckel

: Kompakt (10,5 x 10,5 x 40 cm), To-Go-Flasche mit Trinkdeckel Sicherheit: Automatische Abschaltung, rutschsichere Aufstellung

Amazon-Kunde Milo fasst es treffend zusammen: „Der WMF Mixer ist wie ein kleiner Küchenpanzer: robust, leistungsstark und bereit, alles zu zerkleinern, was ihm in den Weg kommt. Egal ob Smoothies, Pesto oder eine dicke Suppe – dieser Mixer schafft das alles, als wäre es sein Lebensziel." Ein tolles Angebot für alle, die Qualität und Funktionalität schätzen.

