Fingerfood zum Verlieben: Probiere unbedingt diese Wraps mit Hackfleisch

Für Wraps mit Hackfleisch brauchst du nicht viele Zutaten und auch nicht unfassbar viel Zeit. Damit sind sie der perfekte Snack für die Mittagspause. Aber auch zum Abendessen sind sie eine gute Wahl. Wir verraten dir, was drin ist und wie du sie zubereitest.

Rezept für Wraps mit Hackfleisch: Gut gefüllt ist halb gewonnen

Wenn du auf der Suche nach einem schnellen, leckeren Gericht bist, das unkompliziert gemacht ist, dann solltest du dir dieses Rezept für Wraps mit Hackfleisch unbedingt merken. Die Füllung ist leicht gemacht und kann ganz nach Belieben angepasst werden. Füge Zutaten hinzu oder tausche welche aus und mache das Fingerfood zu deinem neuen Lieblingsessen!

Zunächst musst du Hackfleisch krümelig anbraten. Derweil hast du Zeit, eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe zu schälen und zu hacken. Beides kommt zusammen mit etwas Tomatenmark zum Hackfleisch in die Pfanne, bis die Zwiebel glasig sind und der Knoblauch duftet. Rühre dann nur noch Frischkäse ein, und schon ist der Großteil der Arbeit erledigt.

In unsere Wraps mit Hackfleisch kommen außerdem noch Bohnen und Mais aus der Dose sowie frische, klein geschnittene Tomate. Du kannst aber auch Salat einwickeln, der sorgt für mehr Frische und schmeckt schön knackig. Auch Paprika oder anderes Gemüse ist eine gute Idee.

Extra Tipp: Hast du die Wraps mit Hackfleisch gefüllt, lohnt es sich, sie entweder in der Pfanne oder in einem Kontaktgrill noch einmal zu braten. Das verleiht ihnen einen leckeren Crunch. Außerdem schmecken sie so gewärmt ebenfalls richtig gut.

