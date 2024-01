Spüle die Hähnchenbrust kurz unter kaltem Wasser ab und tupfe sie trocken. Schneide sie in mundgerechte Stücke. Brate die Hähnchenbruststücke in heißem Öl in einer Pfanne von beiden Seiten gut an, bis sie durch und goldbraun sind. Nimm das angebratene Fleisch aus der Pfanne und lasse es auf einem Küchentuch abkühlen.