XXL Cookie gefüllt mit Pudding und Schokosoße

In Milch oder Kaffee getunkt oder pur verspeist – ein Keks ist der perfekte süße Snack für zwischendurch. Schade, dass ein Cookie nur so klein ist, oder? Nun, dieses Problem gehört ab heute der Vergangenheit an, denn wir zeigen dir ein Rezept für einen riesigen Cookie, der mit Schokopudding, Vanillepudding und Schokosoße gefüllt ist.

Riesiger XXL Cookie mit Puddingfüllung

Dein erster Gedanke bei diesem Anblick ist wohl: „Wow, das nenne ich mal einen Keks!“ Dabei offenbart sich die ganze Pracht des Cookies erst beim Aufbrechen, denn erst dann wird die weiche Füllung aus Schokopudding, Vanillepudding und Schokosoße sichtbar – mmh! Magst du Süßes im XXL-Format? Dann wirst du auch von dieser Eispraline begeistert sein.

Der XXL Cookie begeistert eben nicht nur durch sein extragroßes Format, sondern vor allem auch durch seine cremige Puddingfüllung aus Schoko- und Vanillepudding. Außerdem in seinem Inneren zu finden: süße Schokosoße. Diese Kombination ist wirklich zum Dahinschmelzen!