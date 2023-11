Magier schwingen den Zauberstab, um ihre Illusionen zu erzeugen, Bäcker den Schneebesen – allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass ihr Schaffen keine windige Täuschung ist. Mit einem spielend leichten Trick entsteht ein fruchtig-cremiger Kuchen, dessen Aussehen einen Designpreis verdient hätte. Dann mal raus mit dem Zauberstab… äh, Schneebesen: Wir backen Zebra-Himbeerkuchen!

Zebra-Himbeerkuchen für die Kaffeetafel

Zauberer lüften nach einer großen Nummer ein flatterndes Tuch, du aber einfach nur die Küche. Liebst du das Drama, kannst du den Kuchen vor dem Servieren natürlich auch verhüllen und, mystische Worte flüsternd, das Tuch fortreißen. Vielleicht flattert zu deiner Überraschung sogar eine weiße Taube darunter hervor. Hauptsache, es sitzt kein Kaninchen auf dem Kuchen!

So ein Stück Zebra-Himbeerkuchen schmeckt herrlich fruchtig und dank TK-Obst, das für zum Backen benutzen, auch im Winter nach warmen Sommertagen. Wer sich also nach ein wenig Sonne sehnt, nascht einfach vom Zebra-Himbeerkuchen und träumt sich in eine andere Jahreszeit oder an einen anderen Ort.

Die Zubereitung ist denkbar einfach, und viele Zutaten benötigst du für den Zebra-Himbeerkuchen auch nicht. Der Boden besteht aus zerkrümelten Schoko-Cookies und verspricht eine knusprige Basis für den cremigen Käsekuchen.

Übrigens: Auch andere Länder haben schöne Käsekuchen, wie beispielsweise die USA den unwiderstehlichen amerikanischen Käsekuchen oder Spanien den San-Sebastian-Cheesecake. Wir wünschen guten Appetit mit diesen und weiteren süßen Leckerbissen!