Heute gibt es diesen schnellen Ziegenkäse-Aufstrich mit Feigen zum Frühstück

Wir lieben Abwechslung auf dem Frühstückstisch und dieser aromatische Ziegenkäse-Aufstrich mit Feigen und Walnüssen sorgt garantiert dafür, dass es morgens auf dem Brot oder Brötchen nicht langweilig wird. Möchtest du wissen, wie du diesen einfachen Aufstrich selbst zubereiten kannst? Dann folge einfach unserer Anleitung. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Einfaches Rezept: Ziegenkäse-Aufstrich mit Feigen

Süß, würzig und cremig: So lässt sich der Ziegenkäse-Aufstrich mit Feigen in nur wenigen Worten treffend zusammenfassen. Und schnell gemacht ist er natürlich auch. Denn lange in der Küche stehen, mag schließlich niemand gerne. Die Zubereitung des Aufstrichs dauert maximal eine Viertelstunde. Eine weitere Viertelstunde braucht er zum Ziehen, damit sich die einzelnen Aromen miteinander verbinden können.

Von Juli bis November haben Feigen normalerweise Saison. Um uns davon unabhängig zu machen und um den Aufstrich das ganze Jahr über essen zu können, verwenden wir deshalb getrocknete Feigen.

Röste zuerst ein paar Walnüsse in einer Pfanne an, bis sie leicht braun werden und duften. Die Feigen schneidest du in sehr kleine Würfel. Dann vermengst du den Ziegenkäse mit Schmand und gibst die Feigen, die Nüsse sowie getrockneten Thymian hinzu. Wenn du die Kräuter nicht magst, lässt du sie einfach weg. Verrühre alles gut zu einer streichfähigen Masse und rühre anschließend noch den Honig unter. Würze alles mit Salz und Pfeffer und stell den Aufstrich zum Durchziehen in den Kühlschrank. Die 15 Minuten vergehen schnell. Decke in der Zeit einfach den Tisch, koche frischen Kaffee und toaste das Brot.

Wenn du magst, kannst du dem Ziegenkäse-Aufstrich mit Feigen auch noch eine individuelle Note verpassen. Wer es lieber etwas schärfer mag, kann zum Beispiel noch Chiliflocken unter die Masse heben. Probiere ihn zur Feigensaison auch mal mit frischen Früchten aus und verfeinere ihn dann noch mit etwas geriebener Zitronenschale. Auch ein paar darüber gestreute Schwarzkümmel- oder Sesamsamen verleihen dem Aufstrich eine zusätzliche besondere Note.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Was wäre ein gutes Frühstück ohne leckere Aufstriche? Genau deshalb findest du noch viele weitere Ideen bei Leckerschmecker. Der Feta-Quark-Aufstrich mit getrockneten Tomaten bringt mediterrane Aromen auf dein Brötchen, während der Möhren-Schmand-Aufstrich cremig und mild schmeckt. Probiere unbedingt auch mal diesen frischen Zucchini-Aufstrich aus. Lass es dir schmecken!

Ziegenkäse-Aufstrich mit Feigen Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Ziehzeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 30 g Walnüsse

4 getrocknete Feigen online, zum Beispiel hier 🛒

150 g Ziegenfrischkäse

50 g Schmand

1 TL getrockneter Thymian optional

1 TL Honig

1 Prise Salz

schwarzer Pfeffer

1 frische Feige optional Zubereitung Hacke die Walnüsse grob und röste sie in einer kleinen Pfanne ohne Öl für 2–3 Minuten, bis sie leicht duften. Lass sie anschließend abkühlen.

Schneide die Feigen in sehr kleine Würfel.

Fülle den Ziegenfrischkäse und den Schmand in eine Schüssel. Füge die gewürfelten Feigen, die abgekühlten und die grob gehackten Walnüsse sowie nach Geschmack den Thymian hinzu. Verrühre alle Zutaten miteinander zu einer streichfähigen Masse.

Rühre anschließend den Honig unter und schmecke mit Salz und Pfeffer ab. Lass den Aufstrich vor dem Servieren zugedeckt 15 Minuten im Kühlschrank ziehen. Dekoriere ihn vor dem Essen nach Geschmack mit einer aufgeschnittenen frischen Feige.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.