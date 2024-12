Dieser Zimtschnecken-Auflauf versüßt jedes Frühstück

Du suchst noch nach einem ganz besonderen Frühstück, mit dem du deine Lieben überraschen kannst? Unsere Familie und Freunde freuen sich immer, wenn wir einen Zimtschnecken-Auflauf auftischen. Der macht vor allem jetzt zur Weihnachtszeit ordentlich etwas her.

Rezept für Zimtschnecken-Auflauf: Frühstück der Extraklasse

Nicht nur beim Familienfrühstück ist dieser Zimtschnecken-Auflauf ein gern gesehener Gast. Zu Anlässen wie einem Weihnachts- oder Neujahrsbrunch ist er ein tolles Mitbringsel, über das sich alle Gäste liebend gern hermachen. Kein Wunder: Das Ofengericht besteht aus feinem Hefeteig, der mit Zimt-Zucker-Butter bestrichen und dann im Ofen in einer süßen Soße gebacken wird.

Und mit dem Teig starten wir auch, indem wir zunächst Hefe und zerlassene Butter in warmer Milch auflösen. Als Nächstes mischen wir Mehl, Zucker und eine Prise Salz miteinander. Nun gießen wir die Hefemilch dazu, schlagen noch ein paar Eier dazu und verkneten alles zu einem glatten Teig. Dieser muss im Anschluss eine halbe Stunde ruhen. Stelle ihn dafür am besten an einen warmen Ort und decke ihn ab.

Tipp: Der Teig fühlt sich beispielsweise besonders wohl, wenn du die Schüssel auf die Heizung stellst. Um Zugluft zu vermeiden, kannst du ihn aber auch im Ofen ruhen lassen.

Nach der Ruhezeit rollen wir den Teig aus und bestreichen ihn mit zerlassener Butter, die wir mit Zimt und Zucker verrührt haben. Anschließend rollen wir den Teig auf und schneiden ihn in Schnecken. Diese Schnecken zerteilen wir danach in Stücke und verteilen sie in einer Auflaufform, die wir zuvor mit Butter eingefettet haben.

Aus Milch, Eiern, Zimt, Zucker und Ahornsirup rühren wir eine schnelle Soße an, die wir über dem Auflauf verteilen. Und dann wandert er in den Ofen und verströmt schon nach wenigen Minuten einen unwiderstehlichen Duft. Die Vorfreude aufs Frühstück steigt sofort!

