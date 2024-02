Liebst du Zimtschnecken auch so wie wir? Egal, ob das schwedische Original Kanelbullar oder die amerikanische Version mit extra viel Frischkäse-Frosting: Das Hefegebäck macht einfach gute Laune. Wir haben uns heute etwas ganz Besonderes ausgedacht und präsentieren dir den Klassiker in einem neuen Gewand. Es gibt Zimtschnecken-Cupcakes frisch aus dem Ofen!

Zimtschnecken-Cupcakes mit Puderzucker-Frosting

Unsere Zimtschnecken-Cupcakes verführen dich mit fluffigem Teig, aromatischem Zimt und einem cremigen Frosting, das den leckeren Muffins ein süßes Krönchen aufsetzt. Vor allem jetzt im Winter schmecken uns die kleinen Kuchen besonders gut. Es gibt immerhin nichts, was gemütlicher ist, als es sich an kalten, regnerischen Nachmittagen mit einem Stück Kuchen und einer Tasse Tee oder Kaffee auf dem Sofa bequem zu machen – am besten natürlich mit den Liebsten.

Diese süße Pause wird in Schweden, dem Geburtsland der Kanelbullar, auch Fika genannt. Wir nehmen an dieser hyggeligen Tradition gerne teil!

Der Vorteil unserer Zimtschnecken-Cupcakes gegenüber der klassischen Gebäckschnecke: Sie machen deutlich weniger Aufwand, denn wir sparen uns den Hefeteig. Das bedeutet weniger Arbeits- beziehungsweise Ruhezeit und schnelleres Stillen des süßen Hungers. Und außerdem musst du dir keine Gedanken machen, ob der Teig dieses Mal auch wirklich aufgeht – eine Sorge, die viele Hobbybäcker bezüglich Hefeteig teilen.

Unsere Zimtschnecken-Cupcakes schmecken am besten in geselliger Runde und erfreuen Groß und Klein. Vor allem das cremige Frosting ist ein echter Glücksbringer, der Naschkatzen gefallen dürfte.

Selbst Backanfänger dürften mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung für Zimtschnecken-Cupcakes keine Probleme haben. Überlege dir selbst, ob du das Frosting kunstvoll auf die abgekühlten Muffins spritzt oder es mit einem kleinen Spatel einfach darauf verstreichst. So oder so schmecken die kleinen Kuchen einfach himmlisch!

