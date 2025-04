Gönne dir morgens einen Zimtschnecken-Milchshake

Zwar trinken wir diesen Zimtschnecken-Milchshake am liebsten zur süßen Stunde am Nachmittag, aber wenn wir ehrlich sind, macht er uns auch morgens schon manchmal glücklich. Eis am Frühstückstisch? Klar, wieso nicht? Das ist doch das Tolle am Erwachsensein: Niemand schreibt uns mehr vor, was wir wann essen dürfen. Ist uns am Morgen nach etwas Süßem, dann schmeißen wir den Mixer an und schlürfen genüsslich diesen Shake.

Rezept für Zimtschnecken-Milchshake: schmeckt immer

Keine Lust auf Müsli, Brötchen oder was du dir sonst immer so zum Frühstück zubereitest? Kein Problem, dann sorgt dieser Zimtschnecken-Milchshake für Abwechslung. Er schmeckt cremig, süß und frisch. Perfekt für Naschkatzen und alle, die sich zum Start in den Tag mal etwas gönnen möchten.

Um den Zimtschnecken-Milchshake zuzubereiten, brauchst du nur eine Handvoll Zutaten: eine Banane, eine Kugel Zimteis, etwas Milch und gemahlenen Zimt. Die Vorbereitungen beginnen schon ein paar Stunden vorher: Die Banane wird geschält, in Scheiben geschnitten und für mindestens zwei Stunden eingefroren.

Wenn du den Shake morgens genießen möchtest, dann erledige diesen Schritt einfach bereits am Vorabend. In diesem Fall musst du die gefrorenen Bananenstücke am nächsten Tag in der Früh nur noch aus dem Tiefkühlschrank nehmen und mit den übrigen Zutaten pürieren. Das Ganze dauert dann insgesamt lediglich etwa fünf Minuten.

Der Zimtschnecken-Milchshake ist übrigens auch ein leckeres Dessert. Vor allem, wenn es draußen langsam wärmer wird, gönnen wir uns gern ein Glas davon. Oder wir schlürfen wir am Nachmittag statt eines Stück Kuchens. Um vorbereitet zu sein, haben wir immer ein paar eingefrorene Bananenscheiben und etwas Eis im Tiefkühlschrank. Wenn uns die Lust auf einen Shake packt, können wir diese dann schnell und einfach stillen.

Zimtschnecken-Milchshake Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 5 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1 Banane

1 Kugel Zimteis

120 ml Milch

1/4 TL Zimt und etwa mehr für die Deko Zubereitung Schäle die Banane, schneide sie in dünne Scheiben und friere sie mind. 2 Stunden oder über Nacht ein.

Gib die Bananen und alle anderen Zutaten in einen Standmixer 🛒 . Püriere sie zu einer cremigen Masse.

Füge nach Belieben noch etwas mehr Milch dazu, wenn dir der Shake zu dickflüssig ist.

Gieße den Shake in ein Glas, bestreue ihn mit Zimt und genieße ihn sofort.

