Käsekuchen-Shake: schneller Snack zum Schlürfen

Vergiss den Backofen, wir mixen uns den Käsekuchen einfach zusammen! Dieser Käsekuchen-Shake ist super cremig, natürlich gesüßt und voller guter Zutaten. Quark sorgt für eine Extraportion Eiweiß, Buttermilch für Frische und Mandeln für einen dezenten Nussgeschmack. Die gemahlene Vanille und ein Hauch Zitrone runden alles perfekt ab – ein echter Genussmoment für zwischendurch!

Rezept für Käsekuchen-Shake: dein Lieblingskuchen als Drink

Seit ich denken kann, zählt der Käsekuchen zu meinen absoluten Lieblingskuchen. Ganz gleich, ob von meiner Oma gebacken oder zum Beispiel in der New York Style Variante: Hauptsache cremig und süß. Meistens packt mich der Appetit auf ein Stückchen aber in Momenten, wo nicht viel oder gerade keine Zeit zum Backen ist. Da muss Abhilfe her! Wenn du auch so richtig Appetit auf Kuchen hast, aber keine Lust oder Zeit zum Backen hast, ist dieser Käsekuchen-Shake genau das richtige für dich. Du brauchst nur ganz wenige Zutaten, einen Mixer oder Pürierstab und fünf Minuten Zeit – und schon hast du einen süßen Snack zum Trinken.

Gib für den Käsekuchen-Shake Quark, Buttermilch, Vanille, gemahlene Mandeln, Agavendicksaft und ein klein wenig Zitronenabrieb in den Mixer und püriere alles fein. Danach kannst du den trinkbaren Käsekuchen in zwei Gläser füllen und noch mit einigen Haferflocken und gemahlener Vanille toppen. Fröhliches Schlürfen!

Muss es bei dir morgens öfter mal schnell gehen? Dann probier auch mal diesen Erdbeer-Sahne-Shake zum Frühstück. Du brauchst Koffein und etwas Süßes am Nachmittag, um dich weiter am Laufen zu halten? Dann könnte unser süßer Kaffee-Shake etwas für dich sein. Ein Rezept das immer geht: Bananen-Schokoladen-Smoothie. Lass es dir schmecken!