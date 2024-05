Gesundes Frühstück: Bananen-Schokoladen-Smoothie

Banane und Schokolade ist einfach eine unschlagbare Geschmackskombi. Zum Frühstück sowieso. Magst du es morgens schnell und einfach, dann ist dieser Bananen-Schokoladen-Smoothie das ideale Frühstück.

Bananen-Schokoladen-Smoothie aus nur vier Zutaten

Manchmal muss es morgens schnell gehen. Wenn man die Wahl hat zwischen einem großen Frühstück und der Möglichkeit, zehn Minuten länger im Bett bleiben zu können, dann muss ich nicht lange überlegen und entscheide mich für mein Bett. Das bedeutet aber auch, dass es beim Zubereiten des Frühstücks schnell gehen muss. Der Bananen-Schokoladen-Smoothie ist dafür perfekt. Der benötigt nur vier Zutaten und er ist in fünf Minuten fertig.

Für den Smoothie benötigst du gefrorene Bananen. Leg diese am besten am Abend vorher schon in das Eisfach deines Kühlschranks. Zu den Bananen kommen noch Naturjoghurt (du kannst auch eine pflanzliche Alternative nehmen), Kakaopulver und zarte Haferflocken. Gib alle Zutaten in einen Mixer und püriere alles so lange durch, bis die Flüssigkeit die für dich perfekte Konsistenz hat. Durch die gefrorenen Bananen ist der Smoothie schön kalt und somit perfekt als Frühstück für den Sommer geeignet. Gleichzeitig sorgen sie zusammen mit dem Joghurt für eine cremige Textur.

Der Bananen-Schokoladen-Smoothie begeistert dank seiner süßen Zutaten nicht nur Naschkatzen, er macht auch gut satt und steckt voller gesunder Inhaltsstoffe. Der Joghurt liefert ausreichend Proteine, während die Haferflocken mit Ballaststoffen punkten. Die Banane steuert Kalium für die Herzgesundheit bei.

Smoothies sind schnell zubereitet und eine leckere Frühstücksmahlzeit für alle, die morgens nicht viel Zeit in der Küche verbringen möchten. Da es auf Dauer aber langweilig wäre, jeden Tag den gleichen Drink zu schlürfen, findest du bei Leckerschmecker weitere gesunde Smoothie-Rezepte für jeden Tag. Soll es fruchtig sein, ist der Erdbeer-Rhabarber-Smoothie genau richtig. Eine Kombination aus Kaffee und Frühstück ist unser Kaffee-Smoothie und mit etwas mehr Zeit am Morgen gönn dir eine Smoothie-Porridge-Bowl.