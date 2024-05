Erdbeer-Sahne-Shake: cremiges Frühstück zum Trinken

Dieser Erdbeer-Sahne-Shake erinnert mich an meine Zeit, als ich in den USA lebte. Es gehörte zu meinem wöchtenlichen Ritual, den Starbucks in der Nachbarschaft zu besuchen und mir ein Getränk namens Strawberries and Cream zu gönnen. Ich liebte den cremigen Geschmack, der kalte Drink war oft mein Frühstück, weil er so reichhaltig ist. Mittlerweile ist mir die Kaffeehauskette einfach zu preisintensiv, daher bereite ich mir den leckeren Shake einfach selbst zu Hause zu.

Rezept für cremigen Erdbeer-Sahne-Shake: zum Frühstück oder zwischendurch

Zugegeben, zum Frühstück ist der Erdbeer-Sahne-Shake schon eine echte Wucht. Aber wie sagt man so schön? Man gönnt sich ja sonst nichts! Ab und an darf’s also ruhig mal ein Glas davon sein, um süß und fruchtig in den Tag zu starten.

Die Zutatenliste ist kurz und unkompliziert: An erster Stelle stehen frische oder gefrostete Erdbeeren. Nimmst du frische, solltest du sie zunächst waschen und das Grün entfernen. Aber du kannst genauso Früchte aus dem Tiefkühlschrank verwenden. Lass sie aber etwas antauen und nimm die dafür rechtzeitig aus dem Froster.

Darüber hinaus benötigst du etwas Vanilleeis, ein paar Eiswürfel, Milch und Sahne. Alle Zutaten wandern zusammen in einen Hochleistungsmixer, der keine Probleme damit hat, Eiswürfel zu crushen. Ist der Erdbeer-Sahne-Shake gut gemixt, probiere ihn und entscheide, ob du ihn noch süßen möchtest. Dafür eignet sich natürlich Erdbeersirup am besten. Besitzt du keinen und möchtest nicht extra welchen im Supermarkt besorgen, kannst du aber ebenso gut Ahornsirup oder jedes andere Süßungsmittel verwenden.

Na, wie schmeckt dir der Erdbeer-Sahne-Shake? Ist er nicht wunderbar cremig? Immer, wenn ich ihn schlürfe, denke ich an meine Zeit in den USA zurück, muss aber dafür nicht in den Flieger steigen oder viel Geld im Café ausgeben.

Shakes sind eine super Sache für ein flüssiges Frühstück, das schnell zubereitet werden kann. Wie wäre es mal mit einem Kaffee-Zitronen-Shake oder einem Kaffee-Smoothie mit Banane und Haferflocken? Auch dieser Erdnuss-Bananen-Smoothie macht morgens gute Laune. Lass sie dir schmecken!