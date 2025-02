Besser als in der Bäckerei: Zimtschnecken vom Blech

Es steht ein Brunch bevor? Du bist zu einer Kaffee-Kuchen-Tafel eingeladen? Dann haben wir das richtige Rezept für dich! Zimtschnecken vom Blech nämlich. Die sind einfach zubereitet, aber schmecken, als hätte sie ein Konditormeister persönlich gebacken. Hunger bekommen? Dann backe diese Leckerei direkt nach!

Zimtschnecken vom Blech: luftig und lecker

Vor einigen Jahren ploppten plötzlich überall Bäckereien auf, die eine ganz besondere Backware verkauften: Zimtschnecken vom Blech. Die üppigen Hefeschnecken mit allerlei Füllungen sind bis heute beliebt und die Aushängeschilder einiger etablierter Backstuben. Mancherorts hat sich ein regelrechter Kult um das Hefegebäck gebildet und es gilt, möglichst spannende, neue Geschmacksrichtungen zu probieren.

Unser Rezept für Zimtschnecken vom Blech 🛒 halten wir einfach und verwenden für die Füllung eine Mischung aus Butter, Zimt und Zucker. Diese verleiht den Schnecken ihren unverwechselbaren Charakter und verwandelt deine eigenen vier Wände in eine duftende Backstube. Wusstest du übrigens, dass Zimt einst ein echtes Luxusgewürz war? Die würzige Rinde des Zimtbaumes galt im Mittelalter als Statussymbol und war der Elite vorbehalten. Heutzutage ist dem zum Glück nicht mehr so – lecker ist das Gewürz dennoch.

Aber was ist das Besondere an Zimtschnecken vom Blech? Was macht sie besser oder fluffiger als einzeln Eingerollte? Ganz einfach: Durch das enge Zusammenbacken im Ofen haben die Schnecken keine durchgängige Kruste. Sie werden oben zwar knackig, bleiben an den Seiten jedoch weich. Das macht sie besonders locker und fluffig. Und du bist bei der Füllung nicht auf reinen Zimt beschränkt – probiere doch auch mal Blaubeeren, Karamell oder Schokolade aus!

Hunger bekommen auf Zimtschnecken? Das können wir nur zu gut verstehen und bereiten direkt weitere, leckere Rezepte damit zu. Wie wäre es mit Zimtschnecken-Pancakes oder einem Zimtschnecken-Tiramisu? Auch ein Zimtschnecken-Auflauf zum Frühstück tut einfach gut.

Zimtschnecken vom Blech Nele 4.05 ( 619 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gehzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 12 Stück Kochutensilien 1 Backblech, 42 x 29 x 4 cm Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 250 ml lauwarme Milch

75 g Zucker

1/2 Würfel frische Hefe

500 g Weizenmehl

1 Prise Salz

75 g weiche Butter Für die Füllung: 100 g weiche Butter

100 g brauner Zucker

2 EL Zimt Für die Deko: Puderzucker nach Geschmack Zubereitung Vermische die lauwarme Milch mit dem Zucker und der zerbröckelten Hefe in einer Schüssel. Lass die Mischung 10 Minuten ruhen, bis sich kleine Bläschen bilden.

Gib Mehl, Salz und weiche Butter in eine große Schüssel. Gieße die Hefemischung dazu und knete alles zu einem glatten Teig. Knete den Teig etwa 5–10 Minuten, bis er geschmeidig ist.

Decke die Schüssel mit einem sauberen Tuch ab und lass den Teig an einem warmen Ort etwa 1 Stunde gehen, bis er sein Volumen verdoppelt hat.

Rolle den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einem Rechteck aus (ca. 40 x 30 cm).

Vermische für die Füllung die weiche Butter, den braunen Zucker und den Zimt zu einer streichfähigen Masse. Verteile die Füllung gleichmäßig auf dem ausgerollten Teig.

Rolle den Teig von der längeren Seite her zu einer festen Rolle auf. Schneide die Rolle in etwa 12 gleich große Scheiben.

Lege die Scheiben dicht nebeneinander auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech. Decke sie ab und lass sie noch einmal 20–30 Minuten gehen.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Backe die Zimtschnecken auf der mittleren Schiene etwa 20–25 Minuten, bis sie goldbraun sind. Bestreue sie mit etwas Puderzucker.

