Limonen, Zitronen, Limetten – gibt es einen Unterschied?

Neulich wollte ich etwas kochen. Das ist nichts Ungewöhnliches, gerade für eine Redakteurin eines Food-Magazins, wie Leckerschmecker eines ist. Aber darum geht es auch gar nicht. Zumindest nicht direkt. Lass mich noch einmal von vorne anfangen: Ich wollte kochen und las mir dazu ein Rezept durch. In diesem stand, man bräuchte den „Saft und die Schale einer Limone“. Ich stutzte. Was war denn eine Limone? Ein anderes Wort für Zitrone? Eines für Limette? Etwas anderes? Ich verlor mich in ein wenig Recherche und vergaß beinahe, dass ich eigentlich hungrig war. Falls du dich jetzt fragst, was der Unterschied zwischen Zitrone, Limette und Limone ist, dann lies weiter!

Das ist der Unterschied zwischen Zitrone, Limette und Limone

Um die Frage zu beantworten, wo der Unterschied zwischen Zitrone, Limette und Limone liegt, sollte man sich die Früchte vielleicht zuerst einmal im Einzelnen anschauen. Um dies ein wenig bildlicher zu gestalten, mache ich das in Tabellenform.

Merkmal Zitrone Limette Schalenfarbe Unreife Frucht: grün, Reife Frucht: sattgelb Reife Frucht: grün, Überreife Frucht: gelblich Gewicht Ca. 120 g Ca. 80 g Saftgehalt pro Frucht 25 % 54% Geschmack Frisch, stark sauer, leicht süß Würzig-aromatisch, leicht säuerlich, bitter

Das sind also die offensichtlichsten Unterschiede zwischen Zitronen und Limetten. In der Küche finden beide Früchte vielerlei Verwendung. Der Saft wird zum Säuern und teilweise zum Aromatisieren von deftigen Gerichten, Süßspeisen und Salatdressings verwendet. In Getränken verwendet man den Saft der Früchte oder auch – wie beispielsweise in Caipirinha und Mojito – ganze Segmente. Die Schale beider Früchte kommt in der süßen Küche zum Einsatz oder auch, wenn Gerichte eine frische Note bekommen sollen.

Welche Rolle spielt die Limone?

Das ist ja schon einmal schön und gut. Aber wo passt die Limone dazu? Im Grunde ist es ganz einfach: Limone ist eine andere Bezeichnung für die gelbe Frucht, die wir meist als Zitrone kennen.

Für eine genauere Antwort begeben wir uns auf eine kleine Reise durch die Geschichte der gelben Zitrusfrucht. Citrus x limon ist eine Kreuzung der chinesischen Bitterorangen mit der aus Südostasien stammenden Zitronatzitrone. Seit dem 13. Jahrhundert wird die Frucht in Europa angebaut. Ihren Weg fand sie vermutlich über persische Händler, welche die Frucht līmūn nannten. Lange hieß die Frucht in Deutschland daher Limone. Zitrone war eine Bezeichnung, die der reinen Zitronatzitrone vorbehalten war.

Erst über das Italienische und Französische fand der Name citrone, beziehungsweise citron, seinen Weg im späten Mittelalter um das 16. Jahrhundert in die deutsche Sprache. Heutzutage wird der Name Limone eher selten für die Zitrone benutzt. Stattdessen ist etwas Interessantes passiert: Manche Leute verwenden diesen Namen für die Limette. Verrückt, was Sprache so kann oder?