Erfrischend und aromatisch: Zitronen-Basilikum-Cookies

Die besten Cookies sind die, die dich mit einem besonderen Geschmack überraschen. Zitronenkekse zum Beispiel schmecken an sich schon gut, noch besser werden sie jedoch durch eine Geschmackskomponente, die du im ersten Moment nicht erwartest. Daher sind die Zitronen-Basilikum-Cookies etwas, das dir in Erinnerung bleiben wird. Sie schmecken erfrischend, aromatisch und leicht pfeffrig – perfekt für diejenigen, die ausgefallenes Gebäck mögen.

Rezept für Zitronen-Basilikum-Cookies

Neulich war ich auf dem Markt unterwegs, wie so oft. Ich schlenderte zwischen den Ständen umher und sah mich an dem frischen Gemüse und Obst, an Backwaren und Käsesorten satt. Irgendwann kam, wie immer auf dem Markt, der Kaffeedurst. Während ich auf das dampfende Getränk wartete, fiel mir etwas in der Auslage des Kaffeewagens ins Auge: Dort lagen verschiedene Cookies. Aber nicht nur irgendwelche, sondern meiner Meinung nach wirklich abgefahrene Geschmackskombinationen. Walnuss-Rosmarin, Schokolade-Lavendel, Zitrone-Basilikum und noch einige mehr. Mein Interesse war geweckt.

Kaum zu Hause schnappte ich mir einige Zutaten und begann, einen Teig anzurühren. Ich hielt es einfach, war noch nicht einmal ganz sicher, welche Kombination ich im Endeffekt ausprobieren würde. Die Wahl fiel schließlich auf Zitronen-Basilikum-Cookies, denn draußen war es warm und ich hatte Lust auf etwas Frisches. Schon der erste Bissen zeigte: Die Kombination ist wie füreinander gemacht.

Diese Zitronen-Basilikum-Cookies bieten die perfekte Kombi aus knusprig und leicht klebrig, was im Englischen als „chewy“ bezeichnet wird. Dieses Ergebnis bekommst du, wenn du zwei verschiedene Arten Zucker nutzt: braunen und weißen. Zudem musst du für erfolgreiche, dicke Cookies mit knackiger Hülle und weichem Inneren auf zwei Dinge achten: Rühre den Teig nur so lange, bis sich alle Zutaten gerade so verbunden haben und kühle den Teig vor dem Formen der Kekse unbedingt.

So viel zum Teig. Und wie bekommst du das beste Aroma hin? Verwende dafür knallgelbe, sehr reife Bio-Zitronen und frisches, nicht welkes Basilikum, das intensiv duftet. Schneide dieses mit einem scharfen Messer und hebe es nur kurz unter. Für etwas extra Süße und Textur sorgen weiße Schokodrops.

Zitronen-Basilikum-Cookies Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 12 Minuten Min. Ruhezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 2 Minuten Min. Portionen 20 Stück Zutaten 1x 2x 3x 1 Bio-Zitrone

8 Basilikumblätter

120 g Butter weich

100 g brauner Zucker

50 g weißer Zucker

1 Ei Größe M

1 TL Vanilleextrakt z.B. diesen hier 🛒

250 g Weizenmehl Type 405

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

50 g weiße Schokodrops Zubereitung Reibe die Schale der Zitrone fein ab und presse etwas Saft aus. Hacke das Basilikum sehr fein.

Verrühre Butter mit braunem und weißem Zucker cremig, gib das Ei, Vanille, Zitronenschale und Saft dazu. Mische Mehl, Backpulver und Salz und rühre sie ganz kurz unter. Hebe Basilikum und Schokodrops zum Schluss unter.

Lass den Teig mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ruhen.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Forme aus dem Teig etwa walnussgroße Kugeln, setze sie mit Abstand auf ein mit Backpapier belegtes Blech und drücke sie leicht an.

Backe die Cookies ca. 10-12 Minuten, bis die Ränder goldbraun sind.

Lass sie kurz auf dem Blech und dann vollständig auf einem Gitter auskühlen.

