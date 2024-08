Mit diesem Zitronen-Buttermilch-Eis am Stiel überstehst du die nächste Hitzewelle

Keine Lust bei 30 Grad zu schwitzen? Dann kommt es auf die richtige Erfrischung an. Suchen wir Abkühlung, dann gönnen wir uns gern auch mal ein Eis mehr. Zum haben wir von diesem leckeren Zitrinen-Buttermilch-Eis einen ausreichenden Vorrat im Gefrierfach.

Für dieses Zitronen-Buttermilch-Eis brauchst du nur 3 Zutaten

Unser Zitronen-Buttermilch-Eis ist so einfach zuzubereiten, dass es keine Ausreden mehr gibt, sein eigenes Eis herzustellen. Du brauchst nur Buttermilch, Zucker und Zitronen. Und natürlich ein bisschen Geduld, denn bevor du dein Eis vernaschen kannst, braucht es Zeit, um zu frieren.

Wasche zuerst die Zitronen gründlich. Reibe die Schale ab und presse den Saft aus. Danach verrührst du die Buttermilch mit dem Zitronensaft, dem Abrieb und dem Zucker. Hat sich dieser vollständig aufgelöst, füllst du die Masse in spezielle Eisförmchen, steckst einen Stiel hinein und legst diese über Nacht ins Gefrierfach.

Perfekt wird dein Eis am Stiel, wenn du es in Eisformen füllst. Die bekommst du schon für wenig Geld zu kaufen. Machst du öfter selber Eis, lohnt sich der Kauf auf jeden Fall. Muss es nicht unbedingt ein Zitronen-Buttermilch-Eis am Stiel sein, fülle die Eismasse in eine Schale und stelle sie ebenfalls über Nacht in das Eisfach.

Selbstgemachtes Eis ist eine tolle Alternative zur gekauften Variante. Während andere zu später Stunde noch zur Tankstelle aufmachen, um ihren nächtlichen Eishunger zu befriedigen, brauchst du lediglich in die Küche zum Gefrierschrank gehen. 1:0 für dich! Und es gibt noch einen Vorteil, der für Eis aus eigener Herstellung spricht: Du weißt, was drin ist und musst dich nicht mit fragwürdigen Zutaten herumärgern.

