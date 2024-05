Kleine Kuchen, die nach Sonne schmecken: Zitronen-Cupcakes

Draußen ist es schon so richtig schön warm und die Lust auf Sommer steigt. Doch nicht nur die Lust auf Sonne wächst, sondern auch die auf frische, fruchtige Rezepte. Mit ihrer zarten Zitrusnote sind die Zitronen-Cupcakes einfach perfekt geeignet für den Frühling und Sommer. Wollen wir wetten?

Zitronen-Cupcakes zum Genießen

Allein schon durch ihr strahlendes Gelb symbolisieren Zitronen den Sommer wie kaum eine andere Frucht. Bei ihrem Anblick denkt man unweigerlich an Urlaub, Strand und Meer. Eine leichte Brise weht vom Ozean herauf, du spazierst gemütlich durch enge Gassen einer malerischen Altstadt und an den Bäumen hängen frische, saftig-gelbe Zitronen. Schon allein die Vorstellung macht Hunger auf Zitronenlimonade, Zitroneneis

oder eben diese Zitronen-Cupcakes.

Die kleinen Kuchen sehen nicht nur bezaubernd aus, sie schmecken auf einfach unverschämt gut. Der leichte und luftige Teig passt perfekt zur feinen Zitronen-Creme on top. Perfekt für ein gemütliches Picknick, eine Gartenparty oder einfach als kleine Nascherei zwischendurch.

Den Teig hast du schnell zusammengerührt und die Küchlein sind in nur 20 Minuten im Ofen gebacken. Auch das Frosting, also die cremige Glasur der Cupcakes, lässt sich schnell und einfach anrühren. Alles in allem kannst du die Zitronen-Cupcakes nach gut einer Stunde genießen.

Worauf wartest du noch? Hole das Muffinblech aus dem Schrank hervor und backe die zitronigen Küchlein nach.

Rezepte mit Zitronen sind fruchtig, erfrischend und lecker. Unser Zitronenkuchen mit fünf Zutaten ist saftig und einfach zugleich. Der Zitronen-Kokos-Puddingkuchen sieht nicht nur superlecker aus, er schmeckt auch so. Steht der schon am Morgen der Sinn nach einem Gebäck mit Zitronen, probiere unser Rezept für Pancakes mit Zitrone und Zucker.