Zitronen-Käsekuchen mit Baiser: Kuchen mit absolutem Wow-Faktor

Ein Kuchen für den großen Auftritt: Die Füllung und die Creme leuchtet dank der Zitronen sonnig gelb und wird mit einer ordentlichen Portion Baiser gekrönt. Zum großen Abschluss wird er auch noch flambiert. Klingt nach einem aufwändigen Projekt, und zugegeben, das ist es auch. Aber das Ergebnis lohnt sich. Bühne frei für den Zitronen-Käsekuchen mit Baiser!

Zitronen-Käsekuchen mit Baiser: hübsche Krönchen

Das Besondere an diesem Käsekuchen ist nicht nur die zitronige Frische und die schöne gelbe Farbe der Zitronencreme, sondern auch die gebräunte Baiser-Krone obendrauf. Baiser leitet sich vom französischen „baiser“ ab, was Kuss bedeutet. Auch unter den schönen Namen Meringue oder spanischer Wind ist er bekannt. Aber was ist Baiser überhaupt?

Baiser ist ein leichtes Schaumgebäck aus gezuckertem Eischnee, das du sicher aus der Bäckerei kennst. Die Konsistenz ist zwar leicht, aber eher hart und trocken. Bei Kuchen bleibt die Baiserschicht hingegen weich. Das ist möglich, weil der Eischnee nicht im Backofen backt und damit trocknet. Stattdessen wird er abgeflämmt, das heißt, mit einem Flambierbrenner gleichmäßig bearbeitet, damit die Zuckermoleküle karamellisieren.

Solche Geräte sind bereits für relativ kleines Geld zu haben. Die Anschaffung lohnt sich, weil du damit alle möglichen Speisen karamellisieren kannst und die Anwendung Spaß macht. Aber keine Sorge, auch ohne einen Flambierbrenner kannst du unseren Zitronen-Käsekuchen mit Baiser zubereiten. Dafür stellst du den Kuchen mit der Baiserschicht zum Schluss noch einmal kurz bei starker Oberhitze in den Ofen. Weil die Eiweißschicht aber schnell verbrennen kann, solltest du den Prozess beobachten.

Tipp: Bereite diesen Zitronen-Käsekuchen mit Baiser am besten am Vortag zu, denn er muss insgesamt etwa 6 Stunden ruhen, damit seine Konsistenz cremig und zugleich fest wird.

