Diese Zitronen-Pizza wird dein neuer Favorit

Hast du schon einmal eine Zitronen-Pizza gegessen? Nein? Dann wird es höchste Zeit!

So ungewöhnlich die Kombination auch klingt, so lecker ist sie. Probiere das Rezept am besten gleich einmal selbst aus und lass dich überzeugen!

Rezept für Zitronen-Pizza: süß trifft salzig

Sowohl Pizza als auch Zitronen sind in der italienischen Küche gern gesehene Gäste. Sie miteinander zu kombinieren, war also nur eine Frage der Zeit.

Für diese besondere Pizza brauchst du dünn geschnittene Zitronen, eine selbstgemachte Zitronen-Marinade, die als Soße fungiert, und natürlich Mozzarella sowie Parmesan.

Für die Zubereitung kannst du selbst gemachten oder fertigen Teig verwenden. Wir haben uns für fertigen Pizzateig entschieden. Diesen rollen wir aus und platzieren ihn auf einem Stück Backpapier. Aus Zitronensaft, -schale, Öl und Wasser sowie Kräutern und Gewürzen bereiten wir eine Soße zu, die wir in den eingedrückten Vertiefungen des Teigs verteilen. Anschließend belegen wir die Pizza mit Mozzarella- und Zitronenscheiben, bevor wir sie im Ofen backen. Zum Schluss beträufeln wir die Zitronen-Pizza noch mit frischem Zitronensaft und bestreuen sie mit Parmesan, Petersilie und schwarzem Pfeffer.

Diese Pizza ist perfekt für laue Sommerabend, an denen wir uns nach frischen, nicht zu schweren Gerichten sehen. Wer will, kann sie auch mit einem Pizzastein auf dem Grill oder in einem speziellen Pizzaofen zubereiten. Wir wünschen guten Appetit!

Wenn dir diese Zitronen-Pizza gefallen hat, probiere unbedingt auch unsere süße Erdbeerpizza mit cremigem Vanillepudding aus. Für alle, die es exotisch mögen, ist unsere indische Pizza mit würzigem Räuchertofu und orientalischen Gewürzen genau das Richtige. Oder entdecke unsere praktische Wrap-Pizza mit Hüttenkäse – perfekt für schnelle Snacks zwischendurch.

Zitronen-Pizza Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 1 Pizza Zutaten 1x 2x 3x 1 Pizzateig aus dem Kühlregal oder selbstgemacht

1 Bio-Zitrone

150 g Mozzarella

1 EL Zitronensaft

2 EL geriebener Parmesan

1 EL frische Petersilie

frisch gemahlener Pfeffer optional

Chiliflocken optional Für die Zitronen-Soße: 2 EL natives Olivenöl extra

1 EL Wasser

1 EL frische Petersilie gehackt

1 kleine Knoblauchzehe gerieben

1 TL Zitronenschale abgerieben

1 TL Zitronensaft

1/4 TL feines Salz

1/4 TL schwarzer Pfeffer Zubereitung Lege den Teig auf ein Backpapier und drücke ihn von der Mitte ausgehend vorsichtig mit den Fingern aus, bis du eine etwa 23 × 33 cm große Pizza erhältst. Lege den Teig dann vorsichtig auf ein Stück Backpapier oder eine Backmatte 🛒 auf deiner Arbeitsfläche.

Heize den Ofen samt Blech auf 220 °C Ober- und Unterhitze vor.

Wasche die Zitrone mit heißem Wasser ab und reibe die Schale ab. Halbiere sie danach. Presse den Saft einer Hälfte aus und schneide die andere in Scheiben.

Gib alle Zutaten für die Soße in ein Gefäß mit Deckel. Schüttle kräftig, bis alles gut vermischt ist.

Sobald der Teig ausgerollt ist, drücke mit den Fingern ein paar kleine Vertiefungen hinein. Verteile die Soße gleichmäßig auf dem Teig und versuche, die Vertiefungen damit zu füllen.

Schneide den Mozzarella in etwa 1,5 cm dicke Stücke. Wenn er sehr wässrig ist, tupfe ihn mit einem Küchenpapier ab, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen. Verteile ihn danach auf der Pizza.

Verteile einige Zitronenscheiben auf der Pizza.

Lege die Zitronen-Pizza samt Backpapier oder Matte auf das Blech und schiebe sie bei °C Umluft für 10-15 Minuten in den Ofen.

Beträufle die frisch gebackene Pizza mit dem frischen Zitronensaft, streue dann den Parmesan und die Petersilie sowie nach Belieben noch etwas schwarzen Pfeffer oder eine Prise Chiliflocken drüber.

