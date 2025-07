Zauber dir saftige Brownies – aus Zucchini

Zucchini in süßem Gebäck verarbeitet? Was zugegeben nach einem schlechten Scherz klingt, ist in Wahrheit ein Geheimtipp, den du unbedingt probieren musst. Das Ergebnis ist ein super saftiger und wunderbar schokoladiger Genuss, nach welchem du nie wieder zu den trockenen Regeln der Backmischung zurückwillst.

Zucchini Brownies: herrlich schokoladig und extra saftig

Wir stecken mitten in der Zucchinisaison und da wir den grünen Gartenkürbis derzeit wirklich überall hinterhergeworfen bekommen, müssen wir uns kreative Einsatzmöglichkeiten für das Gemüse des Sommers einfallen lassen. Wie eben diese Zucchini Brownies.

Und auch, wenn es zunächst vielleicht sehr unüblich scheint, Gemüse in Gebäck zu verarbeiten, ist das bei Zucchini gar nicht sonderlich weit hergeholt. Sie verleiht den Brownies nicht nur eine Extraportion Feuchtigkeit, sondern sorgt auch für eine herrliche Konsistenz und das ganz ohne den Geschmack zu beeinflussen. Außerdem zeigen auch andere Rezepte, wie eine Schokocreme aus Avocados, dass Zutaten, die sonst eher in herzhaften Rezepten Verwendung finden, auch in manchen Naschereien perfekt funktionieren.

Damit sie sich gleichmäßig im Teig verteilt, musst du nur darauf achten, dass die Zucchini ordentlich fein geraspelt ist. Keine Angst vor der Feuchtigkeit: Überschüssiges Wasser presst du während der Zubereitung aus und das restliche Fruchtfleisch sorgt für den berühmten fudgy Kern von Brownies.

In dieser Brownie-Zubereitung sorgt neben der Zucchini außerdem eine Portion Mandelmus für eine gute Bindung und Textur. Es verleiht den kleinen Schokoküchlein zusätzlich noch eine dezente Nussnote. Für mich wird das Ganze geschmacklich mit einem Teelöffel Espressopulver perfektioniert, den du aber auch weglassen kannst, solltest du nicht so ein Kaffee-Fanatiker sein. Also, worauf wartest du? Ab in die Küche und probiere die Zucchini Brownies gleich aus!

Bei Leckerschmecker findest du jeden Tag köstliche neue Rezeptideen für deinen Alltag! Vielleicht ist als Nächstes ja ein süßes Zucchinibrot etwas für dich? Neben unseren Brownies kannst du auch Schokomuffins mit Zucchini backen! Und falls es doch etwas würziger werden soll, dann musst du Rosmarin-Zucchini-Muffins probieren.

Zucchini Brownies Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 12 Kochutensilien (z.B. online diese 🛒 Brownieform Zutaten 1x 2x 3x 200 g Zucchini

130 g zarte Haferflocken

140 g brauner Zucker

45 g ungesüßtes Kakaopulver

1 TL Backpulver

1/2 TL Salz

1 TL lösliches Espressopulver optional

100 g Mandelmus

60 ml Milch oder Pflanzenmilch

1 TL Vanilleextrakt z.B. online hier 🛒 verfügbar

80 g Schokodrops alternativ gehackte Zartbitterschokolade Zubereitung Wasche die Zucchini ab, entferne die Enden und reibe sie grob. Drücke die Zucchiniraspel gut aus, um überschüssiges Wasser aus ihnen zu pressen.

Zerkleiner die Haferflocken in einem Mixer oder Food Processor 🛒 und mahle sie zu feinem Hafermehl.

Vermenge die gemahlenen Haferflocken, braunen Zucker, Kakaopulver, Backpulver, Salz und Espressopulver in einer großen Schüssel miteinander.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Gib geriebene Zucchini, Mandelmus, Milch und Vanilleextrakt dazu.

Verrühre alles mit einem Handrührgerät zu einem glatten Teig. Hebe anschließend die Schokodrops unter, lege aber ein paar zum späteren Dekorieren zur Seite.

Lege eine Brownieform mit Backpapier aus und fülle den Teig hinein. Streue die restlichen Schokodrops darüber.

Stelle die Form für 35-40 Minuten auf die mittlere Schiene. Überprüfe mit der Stäbchenprobe: sobald nur noch leicht feuchte Krümel am Stäbchen kleben bleiben, ist der Teig perfekt.

Lass die Brownies vollständig auskühlen, bevor du sie kleinschneidest.

