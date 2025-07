Zu viele Zucchini? Koche dir ein Chutney aus dem Gemüse

Es ist wieder so weit, die Zucchini wachsen im Garten und man kommt mit dem Verarbeiten kaum hinterher. Ein tolles Rezept, um den Sommerkürbis zu verarbeiten, ist ein Zucchini-Chutney. Es ist schnell und einfach gemacht und überzeugt mit einer harmonischen Kombination aus süß, sauer und pikant. Serviere es als raffinierte Beilage zu Käse, Gegrilltem, Brot oder Currys.

Zucchini-Chutney-Rezept, das süchtig macht

Zucchini wachsen in den Sommermonaten in Hülle und Fülle. Das macht dieses Rezept ideal für die warme Jahreszeit. Statt das Gemüse nur zu braten oder zu grillen, verarbeitest du es hier zu einem Chutney, das du das ganze Jahr über genießen kannst.

Du benötigst für dieses Rezept frische Zucchini, am besten mittelgroße mit fester Schale. Ergänzt wird das Gemüse durch Zwiebeln, Paprika, Apfelessig, Zucker, Senf, Peperoni sowie Currypulver, Cayennepfeffer und Paprikapulver.

Schneide zuerst die Zucchini und Zwiebeln in Stücke. Verrühre beides in einer Schüssel mit Salz und lass es zugedeckt über Nacht ziehen. Am nächsten Tag lässt du das Wasser abtropfen. Fange am besten etwas davon auf, du brauchst es später für das Chutney.

Schneide nun noch Paprika und Peperoni klein und gib alles in einen Topf. Koche alles auf und lass es für etwa eine halbe vor sich hin köcheln. Kurz vor Ende der Kochzeit gibst du noch ein wenig Mehl hinzu, damit das Zucchini-Chutney etwas eindickt. Und dann kannst du es auch schon heiß in saubere Gläser füllen und verschließen.

Bereite am besten gleich etwas mehr zu, denn das Zucchini-Chutney passt hervorragend zu Grillabenden im Sommer, macht sich aber auch im Herbst gut auf einer Käseplatte oder als Geschenk aus der Küche.

Verarbeite deine Zucchini doch auch gleich noch zu einem köstlichen Zucchini-Aufstrich. Oder genieße eine Zitronen-Pasta mit Zucchini und Minze oder Zucchini-Zitronensuppe.

Zucchini Chutney Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Ziehzeit 10 Stunden Std. Gesamtzeit 10 Stunden Std. 50 Minuten Min. Portionen 5 Gläser Kochutensilien (à 250 ml, online z.B. hier 🛒 5 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 1,5 kg Zucchini

500 g Zwiebeln

1 rote Peperoni

1 kleine gelbe Paprikaschote

375 ml Apfelessig

300 g Zucker

2 EL Senf

3 TL Currypulver

1, 5 TL Cayennepfeffer

3 TL Paprikapulver

2 EL Mehl Zubereitung Schneide die Zucchini und Zwiebeln in Stücke. Verrühre sie mit einer Handvoll Salz in einer Schüssel und lass sie zugedeckt über Nacht ziehen.

Lass das Wasser am nächsten Tag abtropfen. Fange ein wenig davon auf.

Schneide die Paprika und Peperoni klein und gib alles Zutaten in einen großen Topf.

Lass alles einmal kurz aufkochen und dann 20-30 Minuten vor sich hin köcheln.

Rühre kurz vor Ende der Garzeit das Mehl. Verrühre es schnell, damit sich keine Klümpchen bilden.

Fülle das fertige Zucchini-Chutney in saubere, sterilisierte Gläser ab und verschließe sie sofort.

