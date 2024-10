Zucchini-Curly-Fries: ein letztes Mal Zucchini knuspern

Die Zucchini-Saison ist zwar fast vorbei, aber wir sind noch nicht bereit, den Sommerkürbis so mir nichts, dir nichts verschwinden zu lassen. Deshalb lassen wir ihn ein letztes Mal aufblühen und bereiten Zucchini-Curly-Fries zu. Wie das geht, erfährst du hier!

So machst du Zucchini-Curly-Fries

Für Zucchini-Curly-Fries brauchst du natürlich Zucchini. Diese müssen in eine spezielle Form gebracht werden, um besonders knusprig zu werden. Das geht am besten mit einem speziellen Gemüsehobel, der das Gemüse dünn und spiralförmig abhobelt. Dabei bleibt das Innere der Zucchini übrig. Dieses kannst du als Snack genießen oder für Füllungen in anderen Rezepten verwenden.

Die gehobelten Zucchini gibst du in einen Durchschlag, den du am besten über eine Schüssel hängst, sodass der Saft ablaufen kann. Dazu kommen nun Salz, Chiliflocken, Thymian und schwarzer Sesam. Vermische alles gut und presse den entstehenden Saft mit der Hand aus.

Vermische das Gemüse nun mit Mehl und steif geschlagenem Eiweiß und frittiere es in Pflanzenöl goldbraun. Schon sind deine Zucchini-Curly-Fries fertig. Und wie gut sie schmecken! Knusprig und trotzdem saftig, die perfekte Möglichkeit, unser liebstes Sommergemüse zu verabschieden.

Möchtest du die Zucchini zum Abschluss doch noch einmal richtig feiern, probiere auch unsere anderen leckeren Rezepte aus. Wir lieben diese herzhafte Zucchini-Quiche mit Hackfleisch, ebenso wie diese Zucchini-Hackfleisch-Rolle aus dem Ofen. Aber auch ein Zucchini-Aufstrich ist nicht zu verachten.