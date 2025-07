Snackzeit, Mittag oder Frühstück? Diese Blätterteigaschen schmecken immer

Aktuell ist Zucchini-Saison und wir werden in Hülle und Fülle mit dem vielseitig verwendbaren Sommerkürbis beschenkt. Das schreit danach, dass ich wir in der Küche kreativ werden und uns neue Rezepte für die Zubereitung überlegen, wie dieses hier für Zucchini-Frischkäse-Blätterteigtaschen. Hier erfährst du, wie sie nachbacken kannst!

Zucchini-Frischkäse-Blätterteigtaschen: Fingerfood mit Saisongemüse

Es gab mal eine Zeit, da kamen mir die Zucchini zu den Ohren raus, wie man doch sprichwörtlich so schön sagt, wenn man sich an etwas komplett satt gegessen hat. Ich weiß noch genau, dass es während meines Studiums war. Zucchini bekam man das ganze Jahr günstig und es ließen sich jede Menge einfache und schnelle Gerichte damit kochen. Ganz gleich, ob Nudeln mit einer cremigen Pilz-Zucchini-Soße, eine Couscous-Gemüsepfanne, Ofengemüse oder aber als Zugabe zu irgendwelchen Auflaufkreationen. In alles wanderte bei mir Zucchini rein. Und dann kam der Punkt, an dem wir für sehr lange Zeit getrennte Wege gingen. Im Supermarkt würdigte ich das Gemüse keines Blickes.

Nach ein paar Jahren Abstinenz, vermisste ich den Sommerkürbis dann doch irgendwann auf meinem Speiseplan und beschloss, beim Einkaufen mal wieder eine Zucchini einzupacken. Um ein bisschen Schwung reinzubringen überlegte ich mir, was ich daraus wohl zaubern konnte. Da fiel mir ein, dass sich irgendwo in den Tiefen meines Kühlschranks noch eine Rolle Blätterteig versteckte. Das war ja schon die halbe Miete!

Zucchini auf dem Flammkuchen funktioniert ganz wunderbar. Davon ließ ich mich inspirieren: Es sollte Blätterteigtaschen mit einer Zucchini-Frischkäsefüllung geben. Das war einfach, ging schnell und versprach, köstlich zu werden. Ich packte also noch Frischkäse und frische Kräuter ein und machte mich auf den Weg nach Hause.

Zuhause angekommen, schnippelte ich die Zucchini klein und briet sie mit ein paar Zwiebeln an, mischte mir einen aromatischen Kräuterfrischkäse aus frischen Kräutern und Knoblauch zusammen und vermischte alles zu einer Füllung. Dann wurde der Blätterteig ausgerollt, alles in gleichmäßige Rechtecke geschnitten, die Füllung verteilt, Taschen geformt und gebacken.

Gleich beim ersten Bissen war ich mir sicher: Dieses Rezept werde ich öfter machen. Und so landete die Zucchini wieder regelmäßig auf meinem Speiseplan.

Rezepte mit Blätterteig gehen einfach immer und machen gute Laune. Deswegen findest du bei Leckerschmecker auch eine ganz Reihe davon. Wir schnabulieren Blätterteigtaschen mit Hackfleisch und Feta, einen Spinat-Ricotta-Strudel mit Blätterteig oder Blätterteig-Lachs-Schnecken. Mhhm!

Zucchini-Frischkäse-Blätterteigtaschen Olivia 2.67 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 mittelgroße Zucchini

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1/2 Bund frischer Schnittlauch

1/2 Bund frische Petersilie

1 EL Olivenöl z.B. dieses hier 🛒

Salz und Pfeffer nach Geschmack

250 g Frischkäse

1 Rolle Blätterteig aus dem Kühlregal

1 TL getrocknete Kräuter z.B. Oregano, Thymian oder Basilikum

1 Ei zum Bestreichen Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze).

Wasche die Zucchini und schneide sie in kleine Würfel. Schäle die Zwiebel und würfle sie fein. Ziehe die Schale des Knoblauchs ab und hacke ihn fein. Wasche und trockne die Kräuter und schneide sie ebenfalls fein.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne und brate zuerst die Zwiebeln glasig an. Gib dann die Zucchiniwürfel hinzu und brate sie für ca. 5 Minuten, bis sie leicht goldbraun sind. Würze mit Salz und Pfeffer. Lass die Mischung etwas abkühlen.

Bereite den Kräuterfrischkäse vor: Vermenge den Frischkäse mit der fein gehackten Knoblauchzehe, Schnittlauch, Petersilie und den getrockneten Kräutern. Schmecke die Mischung mit Salz und Pfeffer ab.

Mische die abgekühlte Zucchini-Zwiebel-Mischung unter den Kräuterfrischkäse.

Rolle den Blätterteig auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech aus und schneide ihn in 8 Quadrate. Gib auf jede Hälfte der Quadrate etwa 1–2 EL der Füllung, lasse die Ränder frei. Klappe die Quadrate diagonal zu Dreiecken um und drücke die Ränder mit einer Gabel gut fest, damit die Taschen nicht aufgehen.

Verquirle das Ei und streiche die Blätterteigtaschen damit ein.

Backe die Taschen im vorgeheizten Ofen für etwa 15–20 Minuten, bis sie goldbraun und knusprig sind.

Lass sie kurz abkühlen und serviere sie warm oder lauwarm.

