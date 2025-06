Hack, Reis und Zucchini: ideal für die Feierabendküche

Erhitze Öl in einer Pfanne und brate die Zucchinischeiben goldbraun an. Nimm sie aus der Pfanne und brate das Hackfleisch krümelig an. Füge Zwiebeln und Knoblauch hinzu, würze mit Oregano, Basilikum und Thymian. Brate das Ganze für 3-5 Minuten weiter an. Gib die Zucchinischeiben, gestückelte Tomaten, Crème fraîche und Reis dazu. Vermische alles und würze mit Salz und Pfeffer.