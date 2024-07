Dieses Rezept mit Zucchini ist so simpel und trotzdem bist du noch nie drauf gekommen!

Datteln im Speckmantel waren gestern: Wir machen jetzt nur noch Zucchini im Speckmantel. Die Zubereitung ist so einfach wie genial. Hier findest du das Rezept für die leckere Grillbeilage.

Beim Grillen gibt es nur noch Zucchini im Speckmantel

Das Beste am Grillen sind noch eigentlich die leckeren Beilagen. Egal ob Salat, Brot oder frisches Gemüse: Eigentlich kann man fast alles zum Grillen essen. Aber hast du schonmal Zucchini im Speckmantel auf den Grill geschmissen? Wahrscheinlich nicht! Dabei ist das Rezept so simpel.

Zucchini sind in der Küche wirklich abwechslungsreich. Ob als Pastasoße, im Auflauf oder sogar in der ein oder anderen Süßspeise: Wir lieben das grüne Kürbisgewächs! Und wenn du denkst, du hast schon jedes Rezept mit Zucchini gesehen, kommt wieder eine neue Idee. Wir machen heute ganz einfache Zucchini im Speckmantel.

Die Zubereitung ist so einfach, das bekommt wirklich jeder hin. Zunächst wäschst du die Zucchini und teilst sie längs in Viertel. Aus einer großen Zucchini kannst du vier Streifen schneiden. Es gibt allerdings auch kleinere Sorten. Hier reicht es, wenn du sie halbierst oder die ganz Kleinen sogar im Ganzen lässt. Danach kommt direkt der Speck zum Einsatz. Der bringt so viel Geschmack und Würze ins Spiel, dass man eigentlich gar nicht viel mehr braucht. Für das gewisse Extra haben wir uns aber dennoch für eine einfache Marinade aus Olivenöl und einigen Küchenkräutern entschieden. Du darfst aber natürlich würzen, wie du magst. Was aber nicht fehlen darf, ist Pfeffer: Frisch gemahlen bringt er den gewissen Kick auf den Grill.

Apropos Grill: Fertig gewürzt landen deine Zucchini-Streifen genau hier. Am besten schmecken sie, wenn der Grill nur noch mit mittelstarker Glut heizt. So wird die Zucchini nicht zu weich, der Speck aber schön knusprig. Wenn du gerade keinen Grill anschmeißen möchtest, kannst du natürlich auch eine Pfanne verwenden. Eine Grillpfanne eignet sich super. Nach 15 bis 20 Minuten sind deine Zucchini im Speckmantel auch schon fertig. Pass auf, dass du selbst noch etwas abbekommst, denn diese Beilage ist schneller weg, als du gucken kannst.

