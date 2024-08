So lecker schmecken herzhafte Zucchini-Pancakes mit Hüttenkäse

Du hast Lust auf ein Frühstück, das super gesund ist, ohne langweilig zu sein? Was für ein Zufall, genau so ein Rezept haben wir heute für dich! Zucchini-Pancakes mit Hüttenkäse erfüllen wirklich jeden Wunsch, den Fans von herzhaftem Frühstück so haben könnten: Sie machen satt, gehen schnell und schmecken vorzüglich! So etwas möchtest du auch? Kannst du haben, mit diesem einfachen Rezept.

Rezept für Zucchini-Pancakes mit Hüttenkäse

Zucchini stehen voll in der Saison. Hast du selbst welche im Garten, kannst du dich wahrscheinlich vor lauter Ernteerträgen gar nicht retten. Auch wir tragen regelmäßig große, grüne Sommerkürbisse aus unseren Vorgärten und von unseren Balkonen in die Küche. Wohin mit dem ganzen Gemüse? Wir verarbeiten sie über den ganzen Tag verteilt in zahlreichen Rezepten. Und wie könnte man besser in einen zucchinireichen Tag starten als mit diesen Zucchini-Pancakes mit Hüttenkäse? Wir wissen es nicht.

Zucchini-Pancakes mit Hüttenkäse stecken voller wertvoller Inhaltsstoffe. Zucchini sind zwar kalorienarm, aber reich an Kalzium, Magnesium und Eisen. Zudem punkten sie mit B-Vitaminen sowie den Vitaminen A und C. Der Hüttenkäse sorgt für eine gute Versorgung mit Proteinen, Natrium und Kalzium. Der Verzehr dieser leckeren Pancakes erfreut also nicht nur deine Geschmacksknospen, sondern unterstützt gleichzeitig auch den Muskelaufbau und die Knochengesundheit.

Neben Zucchini und Hüttenkäse brauchst du zudem Eier, Dinkelmehl, etwas Milch, Backpulver und Salz. Reibe die Zucchini und knete sie mit einer Prise Salz etwas durch. Das ist wichtig, damit das Gemüse Wasser abgibt. Drücke die Späne aus, bevor du sie weiterverarbeitest. Dann vermischst du alles zu einem Teig und backst diesen in etwas Öl aus. Fertig sind deine Zucchini-Pancakes mit Hüttenkäse! Serviere sie mit einem schnell zusammengerührten Dip aus Joghurt, Dill und Zitrone und genieße ein rundum gesundes Frühstück!

Zucchini zum Frühstück schmeckt hervorragend, nicht wahr? Und hiermit ist es das noch lange nicht gewesen. Bereite auch Zucchiniwaffeln mit Lachs zu oder bestreiche deine morgendliche Stulle mit Zucchini-Aufstrich. Ebenso lecker ist dieses Zucchini-Tomaten-Omelett.