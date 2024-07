Zucchini-Pesto: ein Rezept, das du diesen Sommer unbedingt probieren musst

Meine Zucchini im Garten wachsen fleißig und reichlich. Da müssen leckere Rezepte her, um die Früchte zu verarbeiten. Eines meiner neusten Lieblingsrezepte ist das Zucchini-Pesto. Es ist superschnell zubereitet und schmeckt mit Pasta, als Brotaufstrich oder als Dip einfach himmlisch lecker.

Die beste Art, Zucchini zu genießen: Zucchini-Pesto

Jedes Jahr im Sommer wachsen die Zucchini so schnell, dass man mit dem Verarbeiten kaum hinterherkommt. Die Sommerkürbisse sind extrem produktiv. Eine einzelne Pflanze kann über die Saison hinweg viele Früchte tragen. Zucchini beginnen schnell nach dem Einpflanzen zu fruchten und setzen kontinuierlich neue Früchte an. Oft dauert es nur wenige Wochen, bis die erste Frucht geerntet werden kann.

Zucchini sind nicht nur wegen ihres üppigen Wachstums, sondern auch wegen ihres Geschmacks und ihrer Inhaltsstoffe beliebt. Sie sind reich an Vitaminen, insbesondere Vitamin C und Vitamin A (in Form von Beta-Carotin). Außerdem enthalten sie wichtige Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium und Mangan. Zucchini bestehen zu ca. 95 % aus Wasser. Der hohe Wassergehalt trägt dazu bei, das Sättigungsgefühl zu erhöhen, ohne viele Kalorien zuzuführen.

Mit einem leckeren Zucchini-Pesto kannst du deinen täglichen Gemüsebedarf auf schmackhafte Weise decken. Es besticht durch seine einfache Zubereitung und den frischen Geschmack. Du kannst es sofort genießen oder in einem luftdichten Behälter bis zu einem Monat im Kühlschrank aufbewahren.

Die Kombination aus den frischen Zutaten und der schnellen Zubereitung macht das Zucchini-Pesto zu einem Favoriten in meiner und hoffentlich jetzt auch deiner Küche.

Zum Frühstück schmeckt diese Zucchini-Frittata besonders lecker. Kennst du übrigens schon Zoodles? Das sind Nudeln aus Zucchini, die unglaublich lecker sind. In unserem Leckerwissen findest du einen großen Zucchini-Ratgeber, in dem du alles findest, was du über die Früchte wissen musst.