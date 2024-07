Leckere Zucchini-Nudeln: Probiere Zoodles mit Fleischbällchen

Zoodles mit Fleischbällchen sind ein gesundes und leckeres Gericht, nicht nur für „Low Carb“-Anhänger, also Fans einer kohlehydratarmen Ernährung. Bei allen gesundheitlichen Vorzügen kommt Genuss nicht zu kurz. Die frischen Zucchininudeln mit saftigen Fleischbällchen sind eine moderne Neuauflage des Klassikers, der schon Susi und Strolch beim romantischen Candlelight-Dinner schmeckte. Also, hol deinen Spiralschneider raus und los geht’s!

Zoodles mit Fleischbällchen: Genuss und Gesundheit vereint

Zoodles, also Nudeln aus dünnen Zucchinistreifen, sind eine fantastische Alternative zu herkömmlichen Nudeln. Sie sind kalorienarm, reich an Vitaminen und Mineralstoffen und enthalten viele Ballaststoffe, die dich länger satt halten. Fleischbällchen ergänzen die Zoodles perfekt und sorgen für die Eiweißquelle, die dir Energie für den ganzen Tag liefert. Und wenn du glaubst, dass die Herstellung der Zoodles zu lange dauert: Kochen musst du die leckeren Nudeln nicht! Zucchini kannst du problemlos roh genießen. Für dieses Rezept dünsten wir sie trotzdem kurz an, damit sie Aroma aufnehmen.

Doch ohnehin dauert die Zubereitung mit dem Spiralschneider nur wenige Minuten. Wieder ein Punkt für die Zoodles! Du benötigst für unsere Zoodles mit Fleischbällchen frische, mittelgroße Zucchini. Für die Fleischbällchen verwendest du am besten mageres Hackfleisch, entweder Rind oder eine Mischung aus Rind und Schwein. Frische Kräuter wie Petersilie, Oregano und Basilikum sowie gehackter Knoblauch und fein gewürfelte Zwiebeln verleihen den Fleischbällchen ihren unverwechselbaren Geschmack.

Zoodles mit Fleischbällchen sind ein wunderbares Sommergericht, wenn wir Hunger auch leichte und zugleich sättigende Mahlzeiten ohne großen Aufwand haben. Wer will schon lange in der Küche stehen, wenn draußen die Sonne strahlt? Diese Mahlzeit verleiht dir die nötige Energie für alle deine Sommeraktivitäten. Übrigens, wenn Vegetarier oder Veganer mitessen sollen, kannst du dieses Rezept auch wunderbar mit veganem Hackfleisch zubereiten.

Wenn dich das Zoodle-Fieber gepackt hat, dann probiere unsere einfache Hähnchenpfanne mit Zoodles. Die Zucchininudeln mit Tomatensoße werden dir sicher auch schmecken. Und wenn’s mal wieder „normale“ Spaghetti sein dürfen, dann empfehle ich dir unsere Pasta-Pfanne mit Fleischbällchen.