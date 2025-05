Für diesen Zucchini-Reis mit Feta brauchst du nur einen einzigen Topf

Reis ist neben Kartoffeln eine äußerst beliebte Beilage bei uns in Deutschland. Im Jahr 2022/2023 lag der Pro-Kopf-Verbrauch laut Statista bei 6,9 Kilogramm. Die kleinen Körner schmecken aber auch als Hauptgericht richtig gut. Wir kochen heute beispielsweise Zucchini-Reis mit Feta und Oliven, der auch noch herrlich tomatig daherkommt. Wenn du möchtest, iss doch mit!

Schnell und einfach gekocht: Zucchini-Reis mit Feta und Oliven

Wie immer gilt bei unserem Rezept: Es dient dir lediglich als Inspiration. Zwar kannst du den Zucchini-Reis mit Feta und Oliven genau so kochen, wie wir es in unten stehender Anleitung beschreiben, aber ebenso gut lässt sich das Rezept abwandeln. Wer zum Beispiel keine Oliven mag, lässt diese einfach weg. Oder vielleicht möchtest du den Feta mit Schafskäse ersetzen? Das schmeckt ebenfalls sehr lecker. Und auch auf den Wein kannst du verzichten, wenn du möchtest. Nimm stattdessen einfach mehr Brühe oder Wasser.

In der Zubereitung erinnert unser Zucchini-Reis mit Feta und Oliven ein wenig an ein Risotto. Der Reis wird nämlich nicht separat, sondern mit allen anderen Zutaten in einem Topf gekocht. Das spart Aufwand und Abwasch. Noch ein Vorteil: Die Arbeit dauert maximal eine halbe Stunde. Somit ist dieses Rezept ein echtes Blitzgericht. Wir lieben es nach Feierabend, haben es aber auch schon zur Mittagspause gekocht. Bei 30 Minuten Zubereitung bleibt immerhin noch genügend Zeit zum Verputzen dieser Leckerei.

Mit seinen Zutaten – Feta und Oliven, dazu sonnengereifte Zucchini – kommt das Gericht wunderbar sommerlich daher und erinnert und fast schon ein wenig an den letzten Urlaub in Griechenland. Ist es nicht schön, sich von typischen Zutaten anderer Länder inspirieren zu lassen und daraus neue Rezepte zu zaubern?

