So gut schmeckt ein cremiges Brokkoli-Risotto mit Pesto und Feldsalat

Risotto ist eines meiner absoluten Lieblingsessen. Ich kann von dem schlotzigen Reisgericht gar nicht genug bekommen und freue mich immer über neue Rezeptideen. Neulich habe ich ein Brokkoli-Risotto mit Pesto und Feldsalat zubereitet. Das schmeckt wunderbar frisch und passt mit seiner leuchtenden Farbe ganz wunderbar zum Sommer.

Rezept für Brokkoli-Risotto mit Pesto und Feldsalat

Das Brokkoli-Risotto mit Pesto und Feldsalat wird nicht ganz klassisch zubereitet, sondern bekommt ein paar leckere Updates. Auf Parmesan und Butter wird verzichtet. Dafür kommen andere Zutaten ins Spiel, beispielsweise ein grünes Pesto und Frischkäse.

Mein Tipp: Mach das grüne Pesto doch selbst, anstatt es im Supermarkt zu kaufen. Wir haben gleich mehrere Rezept-Ideen für dich auf Lager.

Gestartet wird aber zunächst wie bei jedem Risotto: Zwiebeln und Knoblauch kommen zuerst in den Topf, danach darf auch der Reis dazu. Schwitze diesen so lange mit an, bis die Körner schön glasig aussehen und glänzen. Das dauert etwa zwei Minuten. Nun gießt du immer wieder etwas Brühe in den Topf, aber nur so viel, bis der Reis gerade so bedeckt ist. Rühre ab und zu um und gieße Brühe nach, sobald diese verkocht ist.

Hast du etwa die Hälfte der Brühe verbraucht, gibst du den klein geschnittenen Brokkoli mit in den Topf. Wenn der Reis dann noch etwas Biss hat, das Risotto aber schon cremig ist, wird es Zeit, das Pesto und den Frischkäse einzurühren und den Salat unterzuheben. Schmecke das Brokkoli-Risotto mit Pesto und Feldsalat noch mit Salz und Pfeffer ab und serviere es sofort. Schmeckt toll, nicht wahr?

Wenn du ein ebenso großer Fan des italienischen Reisklassikers bist, koche dir unbedingt auch mal ein Risotto mit Tomaten und ein Zitronen-Risotto. Etwas ungewöhnlicher, aber nicht weniger köstlich, ist ein Risotto mit Sauce hollandaise. Ich wünsche gutes Gelingen und guten Appetit!