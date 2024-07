Schnapp dir eine Zucchini und mach dieses leckere Risotto

Gib Butter in einen Topf und brate die Zwiebeln und den Knoblauch an. Gib dann die Zucchini dazu und brate alles glasig. Füge den Reis hinzu und dünste ihn 3 Minuten lang mit. Fülle das Ganze mit heißer Gemüsebrühe auf und gare alles für 20 Minuten.

Gib Butter in einen Topf und brate die Zwiebeln und den Knoblauch an. Gib dann die Zucchini dazu und brate alles glasig. Füge den Reis hinzu und dünste ihn 3 Minuten lang mit. Fülle das Ganze mit heißer Gemüsebrühe auf und gare alles für 20 Minuten.