Lachs-Risotto: ein cremiges Reisgericht für den Sommer

Lachs gibt es das ganze Jahr über zu kaufen, doch ich verbinde damit leichte Gerichte, die super in den Frühling und Sommer passen. Da kommt doch das leckere Lachs-Risotto wie gerufen! Das italienische Risotto ist ein Gericht mit Kultstatus, das inzwischen mit nahezu jeder Zutat kombiniert wird. Hier machen wir das mit dem leckeren und proteinreichen Fisch. Das Resultat ist wunderbar cremig und sättigend, ohne schwer im Magen zu liegen. Nebenbei versorgt dich das Gericht mit allerlei Vitaminen.

Lachs-Risotto: ein erfolgreiches Gericht

Dass Reis zu Italien gehört wie die Kartoffel zu Deutschland, ist vielen gar nicht so bewusst. Pizza und Pasta sind in aller Munde. Dabei wird Reis seit dem Mittelalter in Italien angebaut. Nach der Einführung durch die Araber entwickelte sich das Getreide bald zu einem Grundnahrungsmittel der Italiener. Vor allem in den feuchteren Gebieten im Norden Italiens gedeiht er bis heute gut. Daher wird das Land auch als Europas Reiskammer bezeichnet.

Das legendäre Risotto entstand, weil die Frauen der Arbeiter und Bauern ihren Ehemännern eine nahrhafte, leckere und einfache Mahlzeit zubereiteten. Diese nahmen sie mit zur Arbeit auf dem Feld. Heute blickt das Risotto auf einen erfolgreichen Siegeszug zurück. Sowohl die Alltagsküche als auch vornehme Restaurants hat das cremige Gericht erobert. Unser Lachs-Risotto wird bei dir sicher ähnlich viel Erfolg haben.

Um unser Lachs-Risotto zuzubereiten, brauchst du nicht nur Risotto-Reis, sondern natürlich auch leckeren Lachs. Diesen kaufst du am besten in Bio-Qualität, da die betreffenden Zuchtbetriebe auf Nachhaltigkeit achten und die Lebensbedingungen der Fische besser sind. Auch gefrorenen Lachs kannst du für unser Lachs-Risotto verwenden, du musst ihn nur rechtzeitig auftauen. Dafür stellst du ihn über Nacht abgedeckt in den Kühlschrank. Anschließend solltest du den aufgetauten Fisch nochmal abwaschen.

Mehr Lachs mit Reis kannst du mit unserer leckeren Lachs-Pfanne genießen. Auch aus dem Ofen schmeckt der Fisch ausgezeichnet, das beweist unsere Spargel-Lachs-Lasagne. Und wenn dir das geschmeckt hat, dann gefällt dir sicher auch unsere Spargel-Lachs-Pasta.